Xai (XAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Xai (XAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Xai (XAI) -rahakkeen tiedot Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Virallinen verkkosivusto: https://xai.games/ Valkoinen paperi: https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Osta XAI-rahaketta nyt!

Xai (XAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Xai (XAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 88.22M $ 88.22M $ 88.22M Kokonaistarjonta: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 128.75M $ 128.75M $ 128.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Nykyinen hinta: $ 0.0515 $ 0.0515 $ 0.0515 Lue lisää Xai (XAI) -rahakkeen hinnasta

Xai (XAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Xai (XAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Xai (XAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Xai (XAI) -rahakkeen hintahistoria XAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!