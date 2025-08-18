Lisätietoja USDP-rahakkeesta

1USDP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.0002
$1.0002$1.0002
+0.02%1D
USD
Reaaliaikainen USDP (USDP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:04 (UTC+8)

USDP (USDP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24 h:n matalin
$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003
24 h:n korkein

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1.0003
$ 1.0003$ 1.0003

$ 2.0227706070856626
$ 2.0227706070856626$ 2.0227706070856626

$ 0.872764435084
$ 0.872764435084$ 0.872764435084

0.00%

+0.02%

+0.06%

+0.06%

USDP (USDP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0002. Viimeisen 24 tunnin aikana USDP on vaihdellut alimmillaan $ 0.9997 ja korkeimmillaan $ 1.0003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0227706070856626, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.872764435084.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDP on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +0.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USDP (USDP) -rahakkeen markkinatiedot

No.477

$ 66.97M
$ 66.97M$ 66.97M

$ 186.22K
$ 186.22K$ 186.22K

$ 66.97M
$ 66.97M$ 66.97M

66.95M
66.95M 66.95M

66,953,468.28241043
66,953,468.28241043 66,953,468.28241043

ETH

USDP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 186.22K. USDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.95M ja sen kokonaistarjonta on 66953468.28241043. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 66.97M.

USDP (USDP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän USDP-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002+0.02%
30 päivää$ +0.0006+0.06%
60 päivää$ +0.0002+0.02%
90 päivää$ +0.0002+0.02%
USDP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään USDP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002 (+0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

USDP 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0006 (+0.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

USDP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USDP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002 (+0.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

USDP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0002 (+0.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle USDP (USDP)?

Tarkista USDP-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

USDP on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja USDP-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista USDP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue USDP-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään USDP-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

USDP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USDP (USDP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USDP (USDP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USDP-rahakkeelle.

Tarkista USDP-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDP (USDP) -rahakkeen tokenomiikka

USDP (USDP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

USDP (USDP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa USDP:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa USDP MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USDP paikallisiin valuuttoihin

USDP-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton USDP toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen USDP-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USDP”

Paljonko USDP (USDP) on arvoltaan tänään?
USDP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDP-USD-parin nykyinen hinta?
USDP -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0002. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USDP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDP markkina-arvo on $ 66.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.95M USD.
Mikä oli USDP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDP saavutti ATH-hinnaksi 2.0227706070856626 USD.
Mikä oli USDP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.872764435084 USD.
Mikä on USDP-rahakkeen treidausvolyymi?
USDP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 186.22K USD.
Nouseeko USDP tänä vuonna korkeammalle?
USDP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:45:04 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

