Mikä on USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USDP” Paljonko USDP (USDP) on arvoltaan tänään? USDP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on USDP-USD-parin nykyinen hinta? $ 1.0002 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo USDP -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on USDP-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen USDP markkina-arvo on $ 66.97M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on USDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? USDP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 66.95M USD . Mikä oli USDP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? USDP saavutti ATH-hinnaksi 2.0227706070856626 USD . Mikä oli USDP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? USDP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.872764435084 USD . Mikä on USDP-rahakkeen treidausvolyymi? USDP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 186.22K USD . Nouseeko USDP tänä vuonna korkeammalle? USDP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDP-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

