Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Decentralized USD (USDD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tiedot USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. Virallinen verkkosivusto: https://usdd.io/ Valkoinen paperi: https://usdd.network/USDD-en.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz Osta USDD-rahaketta nyt!

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Decentralized USD (USDD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 468.45M $ 468.45M $ 468.45M Kokonaistarjonta: $ 468.54M $ 468.54M $ 468.54M Kierrossa oleva tarjonta: $ 468.54M $ 468.54M $ 468.54M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 468.45M $ 468.45M $ 468.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 Nykyinen hinta: $ 0.9998 $ 0.9998 $ 0.9998 Lue lisää Decentralized USD (USDD) -rahakkeen hinnasta

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USDD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USDD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USDD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka USDD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Decentralized USD (USDD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita USDD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan USDD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen hintahistoria USDD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USDD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

USDD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne USDD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USDD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso USDD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!