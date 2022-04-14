Babylon (BABY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Babylon (BABY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Babylon (BABY) -rahakkeen tiedot Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Virallinen verkkosivusto: http://babylon.foundation Valkoinen paperi: http://docs.babylonlabs.io Block Explorer: https://www.mintscan.io/babylon Osta BABY-rahaketta nyt!

Babylon (BABY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Babylon (BABY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 136.75M $ 136.75M $ 136.75M Kokonaistarjonta: $ 10.31B $ 10.31B $ 10.31B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 546.27M $ 546.27M $ 546.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Nykyinen hinta: $ 0.05297 $ 0.05297 $ 0.05297 Lue lisää Babylon (BABY) -rahakkeen hinnasta

Babylon (BABY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Babylon (BABY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BABY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BABY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Babylon (BABY) -rahakkeen hintahistoria BABY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BABY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BABY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BABY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BABY-rahakkeen hintaennuste nyt!

