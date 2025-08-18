Mikä on Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Decentralized USD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista USDD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Decentralized USD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Decentralized USD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Decentralized USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Decentralized USD (USDD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decentralized USD (USDD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decentralized USD-rahakkeelle.

Tarkista Decentralized USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikka

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Decentralized USD (USDD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Decentralized USD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Decentralized USD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USDD paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Decentralized USD-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Decentralized USD toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Decentralized USD” Paljonko Decentralized USD (USDD) on arvoltaan tänään? USDD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9997 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on USDD-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.9997 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo USDD -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Decentralized USD-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen USDD markkina-arvo on $ 476.55M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on USDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? USDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 476.69M USD . Mikä oli USDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? USDD saavutti ATH-hinnaksi 1.033364257647165 USD . Mikä oli USDD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? USDD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9254333369528154 USD . Mikä on USDD-rahakkeen treidausvolyymi? USDD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.96K USD . Nouseeko USDD tänä vuonna korkeammalle? USDD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDD-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.