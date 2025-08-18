Decentralized USD (USDD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9997. Viimeisen 24 tunnin aikana USDD on vaihdellut alimmillaan $ 0.9997 ja korkeimmillaan $ 1.0001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.033364257647165, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9254333369528154.
Lyhyen aikavälin tuloksissa USDD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Decentralized USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 476.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.96K. USDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 476.69M ja sen kokonaistarjonta on 476688334. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 476.55M.
USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.
Decentralized USD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Decentralized USD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista USDD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Decentralized USD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Decentralized USD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Decentralized USD-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Decentralized USD (USDD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decentralized USD (USDD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decentralized USD-rahakkeelle.
Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Decentralized USD (USDD) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Decentralized USD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Decentralized USD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.