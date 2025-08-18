Lisätietoja USDD-rahakkeesta

Decentralized USD-logo

Decentralized USD – hinta (USDD)

1USDD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9997
$0.9997$0.9997
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Decentralized USD (USDD) -hintakaavio
2025-08-22 02:15:59 (UTC+8)

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24 h:n matalin
$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001
24 h:n korkein

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1.0001
$ 1.0001$ 1.0001

$ 1.033364257647165
$ 1.033364257647165$ 1.033364257647165

$ 0.9254333369528154
$ 0.9254333369528154$ 0.9254333369528154

0.00%

0.00%

+0.02%

+0.02%

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9997. Viimeisen 24 tunnin aikana USDD on vaihdellut alimmillaan $ 0.9997 ja korkeimmillaan $ 1.0001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.033364257647165, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9254333369528154.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen markkinatiedot

No.123

$ 476.55M
$ 476.55M$ 476.55M

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

$ 476.55M
$ 476.55M$ 476.55M

476.69M
476.69M 476.69M

476,688,334
476,688,334 476,688,334

0.01%

TRX

Decentralized USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 476.55M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.96K. USDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 476.69M ja sen kokonaistarjonta on 476688334. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 476.55M.

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Decentralized USD-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.0002-0.03%
60 päivää$ -0.0002-0.03%
90 päivää$ +0.0997+11.07%
Decentralized USD-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään USDD-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Decentralized USD 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002 (-0.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Decentralized USD-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USDD-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002 (-0.03%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Decentralized USD-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0997 (+11.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Decentralized USD (USDD)?

Tarkista Decentralized USD-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Decentralized USD-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista USDD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Decentralized USD-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Decentralized USD-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Decentralized USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Decentralized USD (USDD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decentralized USD (USDD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decentralized USD-rahakkeelle.

Tarkista Decentralized USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikka

Decentralized USD (USDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Decentralized USD (USDD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Decentralized USD:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Decentralized USD MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USDD paikallisiin valuuttoihin

1 Decentralized USD(USDD) - VND
26,307.1055
1 Decentralized USD(USDD) - AUD
A$1.549535
1 Decentralized USD(USDD) - GBP
0.739778
1 Decentralized USD(USDD) - EUR
0.859742
1 Decentralized USD(USDD) - USD
$0.9997
1 Decentralized USD(USDD) - MYR
RM4.218734
1 Decentralized USD(USDD) - TRY
40.917721
1 Decentralized USD(USDD) - JPY
¥147.9556
1 Decentralized USD(USDD) - ARS
ARS$1,313.665782
1 Decentralized USD(USDD) - RUB
80.545829
1 Decentralized USD(USDD) - INR
87.293804
1 Decentralized USD(USDD) - IDR
Rp16,388.521968
1 Decentralized USD(USDD) - KRW
1,400.139832
1 Decentralized USD(USDD) - PHP
57.152849
1 Decentralized USD(USDD) - EGP
￡E.48.465456
1 Decentralized USD(USDD) - BRL
R$5.468359
1 Decentralized USD(USDD) - CAD
C$1.379586
1 Decentralized USD(USDD) - BDT
121.583514
1 Decentralized USD(USDD) - NGN
1,535.629173
1 Decentralized USD(USDD) - COP
$4,031.040325
1 Decentralized USD(USDD) - ZAR
R.17.724681
1 Decentralized USD(USDD) - UAH
41.167646
1 Decentralized USD(USDD) - VES
Bs136.9589
1 Decentralized USD(USDD) - CLP
$969.709
1 Decentralized USD(USDD) - PKR
Rs281.835424
1 Decentralized USD(USDD) - KZT
537.178798
1 Decentralized USD(USDD) - THB
฿32.630208
1 Decentralized USD(USDD) - TWD
NT$30.480853
1 Decentralized USD(USDD) - AED
د.إ3.668899
1 Decentralized USD(USDD) - CHF
Fr0.79976
1 Decentralized USD(USDD) - HKD
HK$7.807657
1 Decentralized USD(USDD) - AMD
֏382.58519
1 Decentralized USD(USDD) - MAD
.د.م9.007297
1 Decentralized USD(USDD) - MXN
$18.754372
1 Decentralized USD(USDD) - SAR
ريال3.748875
1 Decentralized USD(USDD) - PLN
3.658902
1 Decentralized USD(USDD) - RON
лв4.348695
1 Decentralized USD(USDD) - SEK
kr9.617114
1 Decentralized USD(USDD) - BGN
лв1.679496
1 Decentralized USD(USDD) - HUF
Ft341.187613
1 Decentralized USD(USDD) - CZK
21.153652
1 Decentralized USD(USDD) - KWD
د.ك0.3049085
1 Decentralized USD(USDD) - ILS
3.408977
1 Decentralized USD(USDD) - AOA
Kz916.315023
1 Decentralized USD(USDD) - BHD
.د.ب0.3768869
1 Decentralized USD(USDD) - BMD
$0.9997
1 Decentralized USD(USDD) - DKK
kr6.418074
1 Decentralized USD(USDD) - HNL
L26.282113
1 Decentralized USD(USDD) - MUR
45.716281
1 Decentralized USD(USDD) - NAD
$17.664699
1 Decentralized USD(USDD) - NOK
kr10.176946
1 Decentralized USD(USDD) - NZD
$1.709487
1 Decentralized USD(USDD) - PAB
B/.0.9997
1 Decentralized USD(USDD) - PGK
K4.138758
1 Decentralized USD(USDD) - QAR
ر.ق3.638908
1 Decentralized USD(USDD) - RSD
дин.100.86973

Decentralized USD-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Decentralized USD toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Decentralized USD-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Decentralized USD”

Paljonko Decentralized USD (USDD) on arvoltaan tänään?
USDD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9997 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDD-USD-parin nykyinen hinta?
USDD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9997. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Decentralized USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDD markkina-arvo on $ 476.55M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 476.69M USD.
Mikä oli USDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDD saavutti ATH-hinnaksi 1.033364257647165 USD.
Mikä oli USDD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9254333369528154 USD.
Mikä on USDD-rahakkeen treidausvolyymi?
USDD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.96K USD.
Nouseeko USDD tänä vuonna korkeammalle?
USDD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:15:59 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

