UpTop (UPTOP) -rahakkeen tiedot UpTop is a decentralized liquidity protocol built on BNB Chain, designed to empower projects with community-driven LP (liquidity pool) building capabilities. It replaces manual market-making with automated protocols and replaces VC control with community participation—initiating a new paradigm of liquidity infrastructure. Virallinen verkkosivusto: https://www.uptop.meme/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x8a0db359c38414b5f145f65cc1c69d9253067c43 Osta UPTOP-rahaketta nyt!

UpTop (UPTOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UpTop (UPTOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9,02M $ 9,02M $ 9,02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0,17134 $ 0,17134 $ 0,17134 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0,009019 $ 0,009019 $ 0,009019 Lue lisää UpTop (UPTOP) -rahakkeen hinnasta

UpTop (UPTOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UpTop (UPTOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UPTOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UPTOP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UPTOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UPTOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

UpTop (UPTOP) -rahakkeen hintahistoria UPTOP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UPTOP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UPTOP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UPTOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UPTOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UPTOP-rahakkeen hintaennuste nyt!

