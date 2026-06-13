Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen tokenomiikka

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Block Sec Arena (BSA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 10:29:47 (UTC+8)
USD

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
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Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
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FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 408.00K
$ 408.00K$ 408.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 16.9
$ 16.9$ 16.9
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.00408
$ 0.00408$ 0.00408

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen tiedot

BSA (Block Sec Arena) is a Web3-native security infrastructure that combines education, real-world practice, professional auditing services, and an incentive layer to strengthen the overall security of the Web3 ecosystem.

Virallinen verkkosivusto:
https://blocksecx.com/
Valkoinen paperi:
https://blocksecx.com/docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xFa8c84143859AFC868014896D8a10cb80a396D2A

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BSA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BSA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BSA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BSA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BSA-rahaketta ostetaan

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Block Sec Arena (BSA) -rahakkeen hintahistoria

BSA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BSA-rahakkeen hintaennuste

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