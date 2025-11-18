Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen tokenomiikka

Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Swarm Network (TRUTH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:52:42 (UTC+8)
USD

Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 345.70M
$ 345.70M$ 345.70M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.05174
$ 0.05174$ 0.05174
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878
Nykyinen hinta:
$ 0.03457
$ 0.03457$ 0.03457

Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen tiedot

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Virallinen verkkosivusto:
https://swarmnetwork.ai/
Valkoinen paperi:
https://gitbook.swarmnetwork.ai/swarm

Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TRUTH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRUTH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TRUTH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRUTH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TRUTH-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TRUTH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Swarm Network (TRUTH) -rahakkeen hintahistoria

TRUTH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TRUTH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TRUTH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRUTH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

