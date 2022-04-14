unstable coin (USDUC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu unstable coin (USDUC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

unstable coin (USDUC) -rahakkeen tiedot $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Virallinen verkkosivusto: https://www.usduc.org/ Valkoinen paperi: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Block Explorer: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Osta USDUC-rahaketta nyt!

unstable coin (USDUC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu unstable coin (USDUC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 36.62M $ 36.62M $ 36.62M Kokonaistarjonta: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 36.62M $ 36.62M $ 36.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04375 $ 0.04375 $ 0.04375 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Nykyinen hinta: $ 0.03662 $ 0.03662 $ 0.03662 Lue lisää unstable coin (USDUC) -rahakkeen hinnasta

unstable coin (USDUC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset unstable coin (USDUC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USDUC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USDUC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USDUC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USDUC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka USDUC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään unstable coin (USDUC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita USDUC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan USDUC-rahakkeita MEXCistä nyt!

unstable coin (USDUC) -rahakkeen hintahistoria USDUC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USDUC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

USDUC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne USDUC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USDUC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso USDUC-rahakkeen hintaennuste nyt!

