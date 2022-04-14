Solayer (LAYER) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Solayer (LAYER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Solayer (LAYER) -rahakkeen tiedot Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL. Virallinen verkkosivusto: https://www.solayer.org Valkoinen paperi: https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc Osta LAYER-rahaketta nyt!

Solayer (LAYER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Solayer (LAYER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 165.69M $ 165.69M $ 165.69M Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 283.62M $ 283.62M $ 283.62M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 584.20M $ 584.20M $ 584.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.5684 $ 3.5684 $ 3.5684 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5342301314497905 $ 0.5342301314497905 $ 0.5342301314497905 Nykyinen hinta: $ 0.5842 $ 0.5842 $ 0.5842 Lue lisää Solayer (LAYER) -rahakkeen hinnasta

Solayer (LAYER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Solayer (LAYER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä LAYER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LAYER-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät LAYER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LAYER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka LAYER-rahaketta ostetaan

Solayer (LAYER) -rahakkeen hintahistoria LAYER -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu LAYER-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

LAYER-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne LAYER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LAYER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso LAYER-rahakkeen hintaennuste nyt!

