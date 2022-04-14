TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TROLL (TROLLSOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen tiedot $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Virallinen verkkosivusto: https://trololol.io Block Explorer: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Osta TROLLSOL-rahaketta nyt!

TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 242.24M $ 242.24M $ 242.24M Kokonaistarjonta: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Kierrossa oleva tarjonta: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 242.50M $ 242.50M $ 242.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Nykyinen hinta: $ 0.2425 $ 0.2425 $ 0.2425 Lue lisää TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen hinnasta

TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TROLLSOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TROLLSOL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TROLLSOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TROLLSOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TROLLSOL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TROLLSOL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TROLLSOL-rahakkeita MEXCistä nyt!

TROLL (TROLLSOL) -rahakkeen hintahistoria TROLLSOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TROLLSOL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TROLLSOL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TROLLSOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TROLLSOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TROLLSOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

