UPCX (UPC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu UPCX (UPC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

UPCX (UPC) -rahakkeen tiedot UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security. Virallinen verkkosivusto: https://upcx.io/ Valkoinen paperi: https://upcx.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE Osta UPC-rahaketta nyt!

UPCX (UPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu UPCX (UPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 317.53M $ 317.53M $ 317.53M Kokonaistarjonta: $ 780.00M $ 780.00M $ 780.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 93.48M $ 93.48M $ 93.48M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Kaikkien aikojen korkein: $ 5.8 $ 5.8 $ 5.8 Kaikkien aikojen alin: $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 $ 1.0490959955718784 Nykyinen hinta: $ 3.3969 $ 3.3969 $ 3.3969 Lue lisää UPCX (UPC) -rahakkeen hinnasta

UPCX (UPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset UPCX (UPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä UPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät UPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka UPC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään UPCX (UPC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita UPC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan UPC-rahakkeita MEXCistä nyt!

UPCX (UPC) -rahakkeen hintahistoria UPC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu UPC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

UPC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne UPC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UPC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso UPC-rahakkeen hintaennuste nyt!

