UPCX-logo

UPCX – hinta (UPC)

1UPC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.2644
$3.2644$3.2644
+0.77%1D
USD
Reaaliaikainen UPCX (UPC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:34:01 (UTC+8)

UPCX (UPC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.2368
$ 3.2368$ 3.2368
24 h:n matalin
$ 3.3357
$ 3.3357$ 3.3357
24 h:n korkein

$ 3.2368
$ 3.2368$ 3.2368

$ 3.3357
$ 3.3357$ 3.3357

$ 5.366687357333415
$ 5.366687357333415$ 5.366687357333415

$ 1.0490959955718784
$ 1.0490959955718784$ 1.0490959955718784

+0.05%

+0.77%

-3.66%

-3.66%

UPCX (UPC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.2646. Viimeisen 24 tunnin aikana UPC on vaihdellut alimmillaan $ 3.2368 ja korkeimmillaan $ 3.3357 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UPC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.366687357333415, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.0490959955718784.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UPC on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.77% 24 tunnin aikana ja -3.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UPCX (UPC) -rahakkeen markkinatiedot

No.218

$ 305.16M
$ 305.16M$ 305.16M

$ 220.00K
$ 220.00K$ 220.00K

$ 2.55B
$ 2.55B$ 2.55B

93.48M
93.48M 93.48M

780,000,000
780,000,000 780,000,000

780,000,000
780,000,000 780,000,000

11.98%

ETH

UPCX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 305.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 220.00K. UPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.48M ja sen kokonaistarjonta on 780000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.55B.

UPCX (UPC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UPCX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.024944+0.77%
30 päivää$ -0.0236-0.72%
60 päivää$ -0.2283-6.54%
90 päivää$ -0.7287-18.25%
UPCX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UPC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.024944 (+0.77%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

UPCX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0236 (-0.72%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

UPCX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UPC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.2283 (-6.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

UPCX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.7287 (-18.25%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UPCX (UPC)?

Tarkista UPCX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on UPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UPCX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UPC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue UPCX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UPCX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

UPCX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UPCX (UPC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UPCX (UPC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UPCX-rahakkeelle.

Tarkista UPCX-rahakkeen hintaennuste nyt!

UPCX (UPC) -rahakkeen tokenomiikka

UPCX (UPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UPC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

UPCX (UPC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa UPCX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UPCX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UPC paikallisiin valuuttoihin

UPCX-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton UPCX toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen UPCX-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UPCX”

Paljonko UPCX (UPC) on arvoltaan tänään?
UPC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.2646 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UPC-USD-parin nykyinen hinta?
UPC -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.2646. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UPCX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UPC markkina-arvo on $ 305.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UPC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 93.48M USD.
Mikä oli UPC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UPC saavutti ATH-hinnaksi 5.366687357333415 USD.
Mikä oli UPC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UPC-rahakkeen ATL-hinta oli 1.0490959955718784 USD.
Mikä on UPC-rahakkeen treidausvolyymi?
UPC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 220.00K USD.
Nouseeko UPC tänä vuonna korkeammalle?
UPC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UPC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:34:01 (UTC+8)

UPCX (UPC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

UPC-USD-laskin

Summa

UPC
UPC
USD
USD

1 UPC = 3.2646 USD

Treidaa UPC-rahaketta

UPCUSDT
$3.2644
$3.2644$3.2644
+0.77%

