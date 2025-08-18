Lisätietoja UNI-rahakkeesta

UNISWAP

UNISWAP – hinta (UNI)

1UNI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen UNISWAP (UNI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:55:41 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

UNISWAP (UNI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 10.295. Viimeisen 24 tunnin aikana UNI on vaihdellut alimmillaan $ 10.185 ja korkeimmillaan $ 10.701 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 44.9740635, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.418997551386.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNI on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.35% 24 tunnin aikana ja -4.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UNISWAP (UNI) -rahakkeen markkinatiedot

UNISWAP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.47B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.76M. UNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 628.74M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.30B.

UNISWAP (UNI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän UNISWAP-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.03591+0.35%
30 päivää$ -0.372-3.49%
60 päivää$ +4.034+64.43%
90 päivää$ +4.314+72.12%
UNISWAP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UNI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03591 (+0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

UNISWAP 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.372 (-3.49%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

UNISWAP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UNI-rahakkeiden hinta muuttui $ +4.034 (+64.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

UNISWAP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +4.314 (+72.12%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle UNISWAP (UNI)?

Tarkista UNISWAP-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja UNISWAP-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UNI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue UNISWAP-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään UNISWAP-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

UNISWAP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UNISWAP (UNI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UNISWAP (UNI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UNISWAP-rahakkeelle.

Tarkista UNISWAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

UNISWAP (UNI) -rahakkeen tokenomiikka

UNISWAP (UNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

UNISWAP (UNI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa UNISWAP:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa UNISWAP MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UNISWAP-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton UNISWAP toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen UNISWAP-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UNISWAP”

Paljonko UNISWAP (UNI) on arvoltaan tänään?
UNI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 10.295 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNI-USD-parin nykyinen hinta?
UNI -USD-parin nykyinen hinta on $ 10.295. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UNISWAP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNI markkina-arvo on $ 6.47B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 628.74M USD.
Mikä oli UNI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNI saavutti ATH-hinnaksi 44.9740635 USD.
Mikä oli UNI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.418997551386 USD.
Mikä on UNI-rahakkeen treidausvolyymi?
UNI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.76M USD.
Nouseeko UNI tänä vuonna korkeammalle?
UNI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

