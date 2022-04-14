Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Tutorial (TUT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Tutorial (TUT) -rahakkeen tiedot

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.tutorialtoken.com
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3

Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Tutorial (TUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 57.12M
$ 57.12M$ 57.12M
Kokonaistarjonta:
$ 837.97M
$ 837.97M$ 837.97M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 837.97M
$ 837.97M$ 837.97M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 68.16M
$ 68.16M$ 68.16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.082293
$ 0.082293$ 0.082293
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00025507551097587
$ 0.00025507551097587$ 0.00025507551097587
Nykyinen hinta:
$ 0.068163
$ 0.068163$ 0.068163

Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TUT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Tutorial (TUT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TUT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Tutorial (TUT) -rahakkeen hintahistoria

TUT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

TUT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.