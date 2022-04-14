Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tutorial (TUT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tutorial (TUT) -rahakkeen tiedot 10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet. Virallinen verkkosivusto: https://www.tutorialtoken.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcaae2a2f939f51d97cdfa9a86e79e3f085b799f3 Osta TUT-rahaketta nyt!

Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tutorial (TUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 57.12M $ 57.12M $ 57.12M Kokonaistarjonta: $ 837.97M $ 837.97M $ 837.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 837.97M $ 837.97M $ 837.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 68.16M $ 68.16M $ 68.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.082293 $ 0.082293 $ 0.082293 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 $ 0.00025507551097587 Nykyinen hinta: $ 0.068163 $ 0.068163 $ 0.068163 Lue lisää Tutorial (TUT) -rahakkeen hinnasta

Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tutorial (TUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TUT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Tutorial (TUT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TUT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TUT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Tutorial (TUT) -rahakkeen hintahistoria TUT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TUT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TUT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TUT-rahakkeen hintaennuste nyt!

