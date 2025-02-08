TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

NimiTUT

SijoitusNo.525

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.91%

Kierrossa oleva tarjonta837,849,803.9760288

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta837,849,803.9760288

Kierrossa oleva määrä0.8378%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.08092095681788791,2025-07-27

Alin hinta0.00025507551097587,2025-02-08

Julkinen lohkoketjuBSC

Johdanto10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

