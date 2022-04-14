TROLL (TROLL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TROLL (TROLL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TROLL (TROLL) -rahakkeen tiedot $TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture. Virallinen verkkosivusto: https://troll.run/ Valkoinen paperi: https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a Osta TROLL-rahaketta nyt!

TROLL (TROLL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TROLL (TROLL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Kokonaistarjonta: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T Kierrossa oleva tarjonta: $ 960.42T $ 960.42T $ 960.42T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 $ 0.0000001339 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 $ 0.000000000004633258 Nykyinen hinta: $ 0.00000000446 $ 0.00000000446 $ 0.00000000446 Lue lisää TROLL (TROLL) -rahakkeen hinnasta

TROLL (TROLL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TROLL (TROLL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TROLL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TROLL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TROLL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TROLL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TROLL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TROLL (TROLL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TROLL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TROLL-rahakkeita MEXCistä nyt!

TROLL (TROLL) -rahakkeen hintahistoria TROLL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TROLL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TROLL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TROLL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TROLL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TROLL-rahakkeen hintaennuste nyt!

