TROLL (TROLL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000004045. Viimeisen 24 tunnin aikana TROLL on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000003966 ja korkeimmillaan $ 0.000000004419 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TROLL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000136025610842, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000000004633258.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TROLL on muuttunut -1.78% viimeisen tunnin aikana, -2.53% 24 tunnin aikana ja -9.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TROLL (TROLL) -rahakkeen markkinatiedot
No.1522
$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M
$ 67.49K
$ 67.49K$ 67.49K
$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M
960.42T
960.42T 960.42T
960,420,000,000,000
960,420,000,000,000 960,420,000,000,000
960,420,000,000,000
960,420,000,000,000 960,420,000,000,000
100.00%
ETH
TROLL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 67.49K. TROLL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 960.42T ja sen kokonaistarjonta on 960420000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.88M.
TROLL (TROLL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TROLL-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000000010499
-2.53%
30 päivää
$ -0.000000000555
-12.07%
60 päivää
$ +0.000000000587
+16.97%
90 päivää
$ -0.000000002377
-37.02%
TROLL-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TROLL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000000010499 (-2.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
TROLL 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000000555 (-12.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
TROLL-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TROLL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000000587 (+16.97%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
TROLL-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000002377 (-37.02%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TROLL (TROLL)?
$TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture.
TROLL on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TROLL-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista TROLL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue TROLL-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TROLL-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
TROLL-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon TROLL (TROLL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TROLL (TROLL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TROLL-rahakkeelle.
TROLL (TROLL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TROLL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
TROLL (TROLL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa TROLL:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TROLL MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.