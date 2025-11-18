OpenVPP (OVPP) -rahakkeen tokenomiikka

OpenVPP (OVPP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu OpenVPP (OVPP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:10:00 (UTC+8)
USD

OpenVPP (OVPP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu OpenVPP (OVPP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.05M
$ 11.05M$ 11.05M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 803.28M
$ 803.28M$ 803.28M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.76M
$ 13.76M$ 13.76M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000026830293467548
$ 0.000026830293467548$ 0.000026830293467548
Nykyinen hinta:
$ 0.01376
$ 0.01376$ 0.01376

OpenVPP (OVPP) -rahakkeen tiedot

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

Virallinen verkkosivusto:
https://openvpp.energy/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb4c6fedd984bc983b1a758d0875f1ea34f81a6af

OpenVPP (OVPP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

OpenVPP (OVPP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OVPP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OVPP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OVPP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OVPP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OVPP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään OpenVPP (OVPP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OVPP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

OpenVPP (OVPP) -rahakkeen hintahistoria

OVPP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

OVPP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OVPP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OVPP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö