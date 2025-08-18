Lisätietoja TRAC-rahakkeesta

OriginTrail-logo

OriginTrail – hinta (TRAC)

1TRAC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4067
$0.4067$0.4067
-0.68%1D
USD
Reaaliaikainen OriginTrail (TRAC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:42:42 (UTC+8)

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
24 h:n matalin
$ 0.4131
$ 0.4131$ 0.4131
24 h:n korkein

$ 0.4
$ 0.4$ 0.4

$ 0.4131
$ 0.4131$ 0.4131

$ 3.867289208327816
$ 3.867289208327816$ 3.867289208327816

$ 0.00378464362016
$ 0.00378464362016$ 0.00378464362016

-0.69%

-0.67%

-10.23%

-10.23%

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4067. Viimeisen 24 tunnin aikana TRAC on vaihdellut alimmillaan $ 0.4 ja korkeimmillaan $ 0.4131 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.867289208327816, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00378464362016.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRAC on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -0.67% 24 tunnin aikana ja -10.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen markkinatiedot

No.228

$ 203.35M
$ 203.35M$ 203.35M

$ 91.20K
$ 91.20K$ 91.20K

$ 203.35M
$ 203.35M$ 203.35M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

99.99%

ETH

OriginTrail-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 203.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.20K. TRAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 203.35M.

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OriginTrail-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002784-0.67%
30 päivää$ -0.0994-19.65%
60 päivää$ +0.11+37.07%
90 päivää$ +0.2267+125.94%
OriginTrail-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TRAC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002784 (-0.67%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OriginTrail 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0994 (-19.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OriginTrail-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TRAC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.11 (+37.07%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OriginTrail-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.2267 (+125.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OriginTrail (TRAC)?

Tarkista OriginTrail-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OriginTrail-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TRAC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OriginTrail-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OriginTrail-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OriginTrail-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OriginTrail (TRAC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OriginTrail (TRAC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OriginTrail-rahakkeelle.

Tarkista OriginTrail-rahakkeen hintaennuste nyt!

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tokenomiikka

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRAC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OriginTrail (TRAC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OriginTrail:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OriginTrail MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TRAC paikallisiin valuuttoihin

1 OriginTrail(TRAC) - VND
10,702.3105
1 OriginTrail(TRAC) - AUD
A$0.630385
1 OriginTrail(TRAC) - GBP
0.300958
1 OriginTrail(TRAC) - EUR
0.349762
1 OriginTrail(TRAC) - USD
$0.4067
1 OriginTrail(TRAC) - MYR
RM1.716274
1 OriginTrail(TRAC) - TRY
16.646231
1 OriginTrail(TRAC) - JPY
¥60.1916
1 OriginTrail(TRAC) - ARS
ARS$534.428202
1 OriginTrail(TRAC) - RUB
32.767819
1 OriginTrail(TRAC) - INR
35.500843
1 OriginTrail(TRAC) - IDR
Rp6,667.212048
1 OriginTrail(TRAC) - KRW
569.607752
1 OriginTrail(TRAC) - PHP
23.255106
1 OriginTrail(TRAC) - EGP
￡E.19.716816
1 OriginTrail(TRAC) - BRL
R$2.224649
1 OriginTrail(TRAC) - CAD
C$0.565313
1 OriginTrail(TRAC) - BDT
49.462854
1 OriginTrail(TRAC) - NGN
625.691682
1 OriginTrail(TRAC) - COP
$1,639.916075
1 OriginTrail(TRAC) - ZAR
R.7.206724
1 OriginTrail(TRAC) - UAH
16.747906
1 OriginTrail(TRAC) - VES
Bs55.7179
1 OriginTrail(TRAC) - CLP
$394.499
1 OriginTrail(TRAC) - PKR
Rs114.656864
1 OriginTrail(TRAC) - KZT
218.536178
1 OriginTrail(TRAC) - THB
฿13.286889
1 OriginTrail(TRAC) - TWD
NT$12.412484
1 OriginTrail(TRAC) - AED
د.إ1.492589
1 OriginTrail(TRAC) - CHF
Fr0.32536
1 OriginTrail(TRAC) - HKD
HK$3.176327
1 OriginTrail(TRAC) - AMD
֏155.64409
1 OriginTrail(TRAC) - MAD
.د.م3.664367
1 OriginTrail(TRAC) - MXN
$7.625625
1 OriginTrail(TRAC) - SAR
ريال1.525125
1 OriginTrail(TRAC) - PLN
1.488522
1 OriginTrail(TRAC) - RON
лв1.769145
1 OriginTrail(TRAC) - SEK
kr3.912454
1 OriginTrail(TRAC) - BGN
лв0.683256
1 OriginTrail(TRAC) - HUF
Ft138.900251
1 OriginTrail(TRAC) - CZK
8.609839
1 OriginTrail(TRAC) - KWD
د.ك0.1240435
1 OriginTrail(TRAC) - ILS
1.386847
1 OriginTrail(TRAC) - AOA
Kz372.777153
1 OriginTrail(TRAC) - BHD
.د.ب0.1529192
1 OriginTrail(TRAC) - BMD
$0.4067
1 OriginTrail(TRAC) - DKK
kr2.615081
1 OriginTrail(TRAC) - HNL
L10.692143
1 OriginTrail(TRAC) - MUR
18.598391
1 OriginTrail(TRAC) - NAD
$7.206724
1 OriginTrail(TRAC) - NOK
kr4.136139
1 OriginTrail(TRAC) - NZD
$0.695457
1 OriginTrail(TRAC) - PAB
B/.0.4067
1 OriginTrail(TRAC) - PGK
K1.683738
1 OriginTrail(TRAC) - QAR
ر.ق1.480388
1 OriginTrail(TRAC) - RSD
дин.41.056365

OriginTrail-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OriginTrail toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen OriginTrail-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OriginTrail”

Paljonko OriginTrail (TRAC) on arvoltaan tänään?
TRAC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4067 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRAC-USD-parin nykyinen hinta?
TRAC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4067. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OriginTrail-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRAC markkina-arvo on $ 203.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M USD.
Mikä oli TRAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRAC saavutti ATH-hinnaksi 3.867289208327816 USD.
Mikä oli TRAC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRAC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00378464362016 USD.
Mikä on TRAC-rahakkeen treidausvolyymi?
TRAC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.20K USD.
Nouseeko TRAC tänä vuonna korkeammalle?
TRAC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRAC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

