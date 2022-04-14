OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OriginTrail (TRAC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tiedot OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide. Virallinen verkkosivusto: https://origintrail.io/ Valkoinen paperi: https://origintrail.io/ecosystem/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xaa7a9ca87d3694b5755f213b5d04094b8d0f0a6f Osta TRAC-rahaketta nyt!

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OriginTrail (TRAC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 214.50M $ 214.50M $ 214.50M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 214.50M $ 214.50M $ 214.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.595 $ 0.595 $ 0.595 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 $ 0.00378464362016 Nykyinen hinta: $ 0.429 $ 0.429 $ 0.429 Lue lisää OriginTrail (TRAC) -rahakkeen hinnasta

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OriginTrail (TRAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TRAC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRAC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TRAC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRAC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OriginTrail (TRAC) -rahakkeen hintahistoria TRAC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TRAC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TRAC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TRAC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRAC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TRAC-rahakkeen hintaennuste nyt!

