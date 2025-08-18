Lisätietoja TET-rahakkeesta

Tectum EmissionToken-logo

Tectum EmissionToken – hinta (TET)

1TET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-1.69%1D
USD
Reaaliaikainen Tectum EmissionToken (TET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:30:39 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-2.18%

-1.69%

-19.73%

-19.73%

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9225. Viimeisen 24 tunnin aikana TET on vaihdellut alimmillaan $ 0.912 ja korkeimmillaan $ 0.9923 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 45.24342090893949, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.34821281324983916.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TET on muuttunut -2.18% viimeisen tunnin aikana, -1.69% 24 tunnin aikana ja -19.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen markkinatiedot

No.1162

98.14%

ETH

Tectum EmissionToken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.28K. TET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.81M ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.23M.

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tectum EmissionToken-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.015858-1.69%
30 päivää$ +0.0381+4.30%
60 päivää$ +0.4895+113.04%
90 päivää$ -0.2615-22.09%
Tectum EmissionToken-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TET-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.015858 (-1.69%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tectum EmissionToken 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0381 (+4.30%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tectum EmissionToken-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TET-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.4895 (+113.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tectum EmissionToken-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.2615 (-22.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tectum EmissionToken (TET)?

Tarkista Tectum EmissionToken-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tectum EmissionToken-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TET-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tectum EmissionToken-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tectum EmissionToken-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tectum EmissionToken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tectum EmissionToken (TET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tectum EmissionToken (TET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tectum EmissionToken-rahakkeelle.

Tarkista Tectum EmissionToken-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tokenomiikka

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tectum EmissionToken (TET) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tectum EmissionToken:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tectum EmissionToken MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TET paikallisiin valuuttoihin

1 Tectum EmissionToken(TET) - VND
24,275.5875
1 Tectum EmissionToken(TET) - AUD
A$1.429875
1 Tectum EmissionToken(TET) - GBP
0.68265
1 Tectum EmissionToken(TET) - EUR
0.79335
1 Tectum EmissionToken(TET) - USD
$0.9225
1 Tectum EmissionToken(TET) - MYR
RM3.89295
1 Tectum EmissionToken(TET) - TRY
37.757925
1 Tectum EmissionToken(TET) - JPY
¥136.53
1 Tectum EmissionToken(TET) - ARS
ARS$1,212.22035
1 Tectum EmissionToken(TET) - RUB
74.325825
1 Tectum EmissionToken(TET) - INR
80.5158
1 Tectum EmissionToken(TET) - IDR
Rp15,122.9484
1 Tectum EmissionToken(TET) - KRW
1,292.0166
1 Tectum EmissionToken(TET) - PHP
52.739325
1 Tectum EmissionToken(TET) - EGP
￡E.44.7228
1 Tectum EmissionToken(TET) - BRL
R$5.046075
1 Tectum EmissionToken(TET) - CAD
C$1.282275
1 Tectum EmissionToken(TET) - BDT
112.19445
1 Tectum EmissionToken(TET) - NGN
1,417.043025
1 Tectum EmissionToken(TET) - COP
$3,719.750625
1 Tectum EmissionToken(TET) - ZAR
R.16.355925
1 Tectum EmissionToken(TET) - UAH
37.98855
1 Tectum EmissionToken(TET) - VES
Bs126.3825
1 Tectum EmissionToken(TET) - CLP
$894.825
1 Tectum EmissionToken(TET) - PKR
Rs260.0712
1 Tectum EmissionToken(TET) - KZT
495.69615
1 Tectum EmissionToken(TET) - THB
฿30.12885
1 Tectum EmissionToken(TET) - TWD
NT$28.127025
1 Tectum EmissionToken(TET) - AED
د.إ3.385575
1 Tectum EmissionToken(TET) - CHF
Fr0.738
1 Tectum EmissionToken(TET) - HKD
HK$7.204725
1 Tectum EmissionToken(TET) - AMD
֏353.04075
1 Tectum EmissionToken(TET) - MAD
.د.م8.311725
1 Tectum EmissionToken(TET) - MXN
$17.3061
1 Tectum EmissionToken(TET) - SAR
ريال3.459375
1 Tectum EmissionToken(TET) - PLN
3.37635
1 Tectum EmissionToken(TET) - RON
лв4.012875
1 Tectum EmissionToken(TET) - SEK
kr8.87445
1 Tectum EmissionToken(TET) - BGN
лв1.5498
1 Tectum EmissionToken(TET) - HUF
Ft315.061425
1 Tectum EmissionToken(TET) - CZK
19.529325
1 Tectum EmissionToken(TET) - KWD
د.ك0.2813625
1 Tectum EmissionToken(TET) - ILS
3.145725
1 Tectum EmissionToken(TET) - AOA
Kz845.554275
1 Tectum EmissionToken(TET) - BHD
.د.ب0.3477825
1 Tectum EmissionToken(TET) - BMD
$0.9225
1 Tectum EmissionToken(TET) - DKK
kr5.931675
1 Tectum EmissionToken(TET) - HNL
L24.252525
1 Tectum EmissionToken(TET) - MUR
42.185925
1 Tectum EmissionToken(TET) - NAD
$16.300575
1 Tectum EmissionToken(TET) - NOK
kr9.381825
1 Tectum EmissionToken(TET) - NZD
$1.577475
1 Tectum EmissionToken(TET) - PAB
B/.0.9225
1 Tectum EmissionToken(TET) - PGK
K3.81915
1 Tectum EmissionToken(TET) - QAR
ر.ق3.3579
1 Tectum EmissionToken(TET) - RSD
дин.93.11715

Tectum EmissionToken-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tectum EmissionToken toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tectum EmissionToken-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tectum EmissionToken”

Paljonko Tectum EmissionToken (TET) on arvoltaan tänään?
TET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9225 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TET-USD-parin nykyinen hinta?
TET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9225. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tectum EmissionToken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TET markkina-arvo on $ 9.05M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.81M USD.
Mikä oli TET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TET saavutti ATH-hinnaksi 45.24342090893949 USD.
Mikä oli TET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.34821281324983916 USD.
Mikä on TET-rahakkeen treidausvolyymi?
TET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.28K USD.
Nouseeko TET tänä vuonna korkeammalle?
TET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

