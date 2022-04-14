Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Tectum EmissionToken (TET) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tiedot Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Virallinen verkkosivusto: https://tectum.io/ Valkoinen paperi: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Block Explorer: https://explorer.tectum.io/ Osta TET-rahaketta nyt!

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.45M $ 9.45M $ 9.45M Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 46 $ 46 $ 46 Kaikkien aikojen alin: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Nykyinen hinta: $ 0.9547 $ 0.9547 $ 0.9547 Lue lisää Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen hinnasta

Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Tectum EmissionToken (TET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TET-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

