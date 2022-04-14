TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TAP Protocol (TAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tiedot Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Virallinen verkkosivusto: https://www.tap-protocol.com/ Valkoinen paperi: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454 Osta TAP-rahaketta nyt!

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TAP Protocol (TAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 Kaikkien aikojen alin: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 Nykyinen hinta: $ 0.464 $ 0.464 $ 0.464 Lue lisää TAP Protocol (TAP) -rahakkeen hinnasta

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TAP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään TAP Protocol (TAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TAP-rahakkeita MEXCistä nyt!

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen hintahistoria TAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TAP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TAP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!