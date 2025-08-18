Lisätietoja TAP-rahakkeesta

TAP Protocol-logo

TAP Protocol – hinta (TAP)

$0.446
-0.22%1D
USD
Reaaliaikainen TAP Protocol (TAP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:07:03 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.45%

-0.22%

+0.22%

+0.22%

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.445. Viimeisen 24 tunnin aikana TAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.444 ja korkeimmillaan $ 0.45 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.7078358685672, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3104134241259987.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAP on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja +0.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen markkinatiedot

No.4183

0.00%

TAP

TAP Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.41K. TAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 21000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.35M.

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TAP Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00098-0.22%
30 päivää$ +0.059+15.28%
60 päivää$ -0.024-5.12%
90 päivää$ -0.223-33.39%
TAP Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TAP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00098 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TAP Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.059 (+15.28%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TAP Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TAP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.024 (-5.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TAP Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.223 (-33.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TAP Protocol (TAP)?

Tarkista TAP Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TAP Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TAP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TAP Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TAP Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TAP Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TAP Protocol (TAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TAP Protocol (TAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TAP Protocol-rahakkeelle.

Tarkista TAP Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tokenomiikka

TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TAP Protocol (TAP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TAP Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TAP Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TAP paikallisiin valuuttoihin

1 TAP Protocol(TAP) - VND
11,710.175
1 TAP Protocol(TAP) - AUD
A$0.68975
1 TAP Protocol(TAP) - GBP
0.3293
1 TAP Protocol(TAP) - EUR
0.3827
1 TAP Protocol(TAP) - USD
$0.445
1 TAP Protocol(TAP) - MYR
RM1.8779
1 TAP Protocol(TAP) - TRY
18.21385
1 TAP Protocol(TAP) - JPY
¥65.86
1 TAP Protocol(TAP) - ARS
ARS$584.7567
1 TAP Protocol(TAP) - RUB
35.8581
1 TAP Protocol(TAP) - INR
38.8574
1 TAP Protocol(TAP) - IDR
Rp7,295.0808
1 TAP Protocol(TAP) - KRW
623.2492
1 TAP Protocol(TAP) - PHP
25.44065
1 TAP Protocol(TAP) - EGP
￡E.21.57805
1 TAP Protocol(TAP) - BRL
R$2.43415
1 TAP Protocol(TAP) - CAD
C$0.6141
1 TAP Protocol(TAP) - BDT
54.1209
1 TAP Protocol(TAP) - NGN
683.56005
1 TAP Protocol(TAP) - COP
$1,794.35125
1 TAP Protocol(TAP) - ZAR
R.7.88985
1 TAP Protocol(TAP) - UAH
18.3251
1 TAP Protocol(TAP) - VES
Bs60.965
1 TAP Protocol(TAP) - CLP
$431.65
1 TAP Protocol(TAP) - PKR
Rs125.4544
1 TAP Protocol(TAP) - KZT
239.1163
1 TAP Protocol(TAP) - THB
฿14.53815
1 TAP Protocol(TAP) - TWD
NT$13.56805
1 TAP Protocol(TAP) - AED
د.إ1.63315
1 TAP Protocol(TAP) - CHF
Fr0.356
1 TAP Protocol(TAP) - HKD
HK$3.47545
1 TAP Protocol(TAP) - AMD
֏170.3015
1 TAP Protocol(TAP) - MAD
.د.م4.00945
1 TAP Protocol(TAP) - MXN
$8.34375
1 TAP Protocol(TAP) - SAR
ريال1.66875
1 TAP Protocol(TAP) - PLN
1.6287
1 TAP Protocol(TAP) - RON
лв1.93575
1 TAP Protocol(TAP) - SEK
kr4.27645
1 TAP Protocol(TAP) - BGN
лв0.7476
1 TAP Protocol(TAP) - HUF
Ft151.8251
1 TAP Protocol(TAP) - CZK
9.41175
1 TAP Protocol(TAP) - KWD
د.ك0.135725
1 TAP Protocol(TAP) - ILS
1.51745
1 TAP Protocol(TAP) - AOA
Kz407.88255
1 TAP Protocol(TAP) - BHD
.د.ب0.167765
1 TAP Protocol(TAP) - BMD
$0.445
1 TAP Protocol(TAP) - DKK
kr2.8569
1 TAP Protocol(TAP) - HNL
L11.69905
1 TAP Protocol(TAP) - MUR
20.34985
1 TAP Protocol(TAP) - NAD
$7.86315
1 TAP Protocol(TAP) - NOK
kr4.5301
1 TAP Protocol(TAP) - NZD
$0.76095
1 TAP Protocol(TAP) - PAB
B/.0.445
1 TAP Protocol(TAP) - PGK
K1.8423
1 TAP Protocol(TAP) - QAR
ر.ق1.6198
1 TAP Protocol(TAP) - RSD
дин.44.88715

TAP Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TAP Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen TAP Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TAP Protocol”

Paljonko TAP Protocol (TAP) on arvoltaan tänään?
TAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAP-USD-parin nykyinen hinta?
TAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.445. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TAP Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAP markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli TAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAP saavutti ATH-hinnaksi 11.7078358685672 USD.
Mikä oli TAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3104134241259987 USD.
Mikä on TAP-rahakkeen treidausvolyymi?
TAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.41K USD.
Nouseeko TAP tänä vuonna korkeammalle?
TAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TAP Protocol (TAP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

