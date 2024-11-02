TAP

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

NimiTAP

SijoitusNo.4182

Markkina-arvo$0,00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0,00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0,00%

Kierrossa oleva tarjonta0

Enimmäistarjonta21 000 000

Kokonaistarjonta21 000 000

Kierrossa oleva määrä0%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta11.7078358685672,2024-11-02

Alin hinta0.3104134241259987,2025-07-31

Julkinen lohkoketjuTAP

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

