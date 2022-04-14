myDid (SYL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu myDid (SYL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

myDid (SYL) -rahakkeen tiedot The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management. Virallinen verkkosivusto: https://mydid.com/ Valkoinen paperi: https://www.xsl-labs.io/whitepaper/white_paper_en.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7e52a123ed6db6ac872a875552935fbbd2544c86 Osta SYL-rahaketta nyt!

myDid (SYL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu myDid (SYL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Kokonaistarjonta: $ 9.82B $ 9.82B $ 9.82B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00168 $ 0.00168 $ 0.00168 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 $ 0.0000911684627821 Nykyinen hinta: $ 0.0002038 $ 0.0002038 $ 0.0002038 Lue lisää myDid (SYL) -rahakkeen hinnasta

myDid (SYL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset myDid (SYL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SYL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SYL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SYL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SYL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

