Anoma (XAN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Anoma (XAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:55:48 (UTC+8)
Anoma (XAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Anoma (XAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 82.58M
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.50B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 330.30M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.2834
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.024812803800432607
Nykyinen hinta:
$ 0.03303
Anoma (XAN) -rahakkeen tiedot

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Virallinen verkkosivusto:
https://anoma.net/
Valkoinen paperi:
https://github.com/anoma/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xcedbea37c8872c4171259cdfd5255cb8923cf8e7

Anoma (XAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Anoma (XAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XAN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XAN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Anoma (XAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Anoma (XAN) -rahakkeen hintahistoria

XAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

XAN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

