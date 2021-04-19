SYL

NimiSYL

SijoitusNo.1934

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta7,728,437,006.830085

Enimmäistarjonta10,000,000,000

Kokonaistarjonta9,819,130,576

Kierrossa oleva määrä0.7728%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.01341343,2021-04-19

Alin hinta0.0000911684627821,2025-04-20

Julkinen lohkoketjuBSC

JohdantoThe myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
Loading...