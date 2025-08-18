Mikä on Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Space and Time-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista SXT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Space and Time-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Space and Time-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Space and Time-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Space and Time (SXT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Space and Time (SXT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Space and Time-rahakkeelle.

Tarkista Space and Time-rahakkeen hintaennuste nyt!

Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikka

Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SXT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Space and Time (SXT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Space and Time:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Space and Time MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SXT paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Space and Time-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Space and Time toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Space and Time” Paljonko Space and Time (SXT) on arvoltaan tänään? SXT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0734 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SXT-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0734 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SXT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Space and Time-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SXT markkina-arvo on $ 102.76M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.40B USD . Mikä oli SXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SXT saavutti ATH-hinnaksi 0.1868671285494208 USD . Mikä oli SXT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SXT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0590975066216163 USD . Mikä on SXT-rahakkeen treidausvolyymi? SXT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 728.46K USD . Nouseeko SXT tänä vuonna korkeammalle? SXT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SXT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Space and Time (SXT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

