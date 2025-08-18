Lisätietoja SXT-rahakkeesta

Space and Time – hinta (SXT)

$0.0734
$0.0734$0.0734
+0.54%1D
Reaaliaikainen Space and Time (SXT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:05:45 (UTC+8)

Space and Time (SXT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.0727
$ 0.0727$ 0.0727
$ 0.079
$ 0.079$ 0.079
$ 0.0727
$ 0.0727$ 0.0727

$ 0.079
$ 0.079$ 0.079

$ 0.1868671285494208
$ 0.1868671285494208$ 0.1868671285494208

$ 0.0590975066216163
$ 0.0590975066216163$ 0.0590975066216163

+0.41%

+0.54%

-10.71%

-10.71%

Space and Time (SXT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0734. Viimeisen 24 tunnin aikana SXT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0727 ja korkeimmillaan $ 0.079 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1868671285494208, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0590975066216163.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SXT on muuttunut +0.41% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -10.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Space and Time (SXT) -rahakkeen markkinatiedot

No.356

$ 102.76M
$ 102.76M$ 102.76M

$ 728.46K
$ 728.46K$ 728.46K

$ 367.00M
$ 367.00M$ 367.00M

1.40B
1.40B 1.40B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

28.00%

Space and Time-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 102.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 728.46K. SXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.40B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 367.00M.

Space and Time (SXT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Space and Time-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000394+0.54%
30 päivää$ -0.0139-15.93%
60 päivää$ +0.0128+21.12%
90 päivää$ -0.0461-38.58%
Space and Time-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SXT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000394 (+0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Space and Time 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0139 (-15.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Space and Time-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SXT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0128 (+21.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Space and Time-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0461 (-38.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Space and Time (SXT)?

Tarkista Space and Time-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Space and Time (SXT)

Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.

Space and Time on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Space and Time-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SXT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Space and Time-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Space and Time-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Space and Time-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Space and Time (SXT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Space and Time (SXT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Space and Time-rahakkeelle.

Tarkista Space and Time-rahakkeen hintaennuste nyt!

Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikka

Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SXT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Space and Time (SXT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Space and Time:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Space and Time MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Space and Time-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Space and Time toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Space and Time”

Paljonko Space and Time (SXT) on arvoltaan tänään?
SXT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0734 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SXT-USD-parin nykyinen hinta?
SXT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0734. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Space and Time-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SXT markkina-arvo on $ 102.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.40B USD.
Mikä oli SXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SXT saavutti ATH-hinnaksi 0.1868671285494208 USD.
Mikä oli SXT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SXT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0590975066216163 USD.
Mikä on SXT-rahakkeen treidausvolyymi?
SXT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 728.46K USD.
Nouseeko SXT tänä vuonna korkeammalle?
SXT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SXT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:05:45 (UTC+8)

Space and Time (SXT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 SXT = 0.0734 USD

