Space and Time (SXT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0734. Viimeisen 24 tunnin aikana SXT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0727 ja korkeimmillaan $ 0.079 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1868671285494208, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0590975066216163.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SXT on muuttunut +0.41% viimeisen tunnin aikana, +0.54% 24 tunnin aikana ja -10.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Space and Time (SXT) -rahakkeen markkinatiedot
$ 102.76M
$ 728.46K
$ 367.00M
1.40B
5,000,000,000
5,000,000,000
28.00%
Space and Time-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 102.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 728.46K. SXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.40B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 367.00M.
Space and Time (SXT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Space and Time-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000394
+0.54%
30 päivää
$ -0.0139
-15.93%
60 päivää
$ +0.0128
+21.12%
90 päivää
$ -0.0461
-38.58%
Space and Time-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SXT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000394 (+0.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Space and Time 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0139 (-15.93%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Space and Time-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SXT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0128 (+21.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Space and Time-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0461 (-38.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Space and Time (SXT)?
Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block.
Space and Time on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Space and Time-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista SXT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Space and Time-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Space and Time-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Space and Time-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Space and Time (SXT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Space and Time (SXT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Space and Time-rahakkeelle.
Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SXT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Space and Time (SXT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Space and Time:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Space and Time MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.