Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Space and Time (SXT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Space and Time (SXT) -rahakkeen tiedot Space and Time (SXT) scales zero-knowledge (ZK) proofs on a decentralized data warehouse to deliver trustless data processing to smart contracts. You can use SXT to join comprehensive blockchain data we've indexed from major chains with your app's data or other offchain datasets. Proof of SQL is SXT's sub-second ZK coporcessor, which allows your smart contract to ask complicated questions about activity on its own chain or other chains and get back a ZK-proven answer next block. Virallinen verkkosivusto: https://www.spaceandtime.io Valkoinen paperi: https://spaceandtime.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 Osta SXT-rahaketta nyt!

Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Space and Time (SXT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 107.94M $ 107.94M $ 107.94M Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 385.50M $ 385.50M $ 385.50M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 Nykyinen hinta: $ 0.0771 $ 0.0771 $ 0.0771 Lue lisää Space and Time (SXT) -rahakkeen hinnasta

Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Space and Time (SXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SXT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SXT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SXT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SXT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SXT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Space and Time (SXT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SXT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SXT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Space and Time (SXT) -rahakkeen hintahistoria SXT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SXT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SXT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SXT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SXT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SXT-rahakkeen hintaennuste nyt!

