Haedal Protocol-logo

Haedal Protocol – hinta (HAEDAL)

1HAEDAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.12539
$0.12539
+0.45%1D
USD
Reaaliaikainen Haedal Protocol (HAEDAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:56:33 (UTC+8)

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.12293
$ 0.12293
24 h:n matalin
$ 0.12952
$ 0.12952
24 h:n korkein

$ 0.12293
$ 0.12293

$ 0.12952
$ 0.12952

$ 0.3030852003927108
$ 0.3030852003927108

$ 0.08154305381497716
$ 0.08154305381497716

+0.91%

+0.45%

-5.87%

-5.87%

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.12539. Viimeisen 24 tunnin aikana HAEDAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.12293 ja korkeimmillaan $ 0.12952 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAEDAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3030852003927108, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08154305381497716.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAEDAL on muuttunut +0.91% viimeisen tunnin aikana, +0.45% 24 tunnin aikana ja -5.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.769

$ 27.74M
$ 27.74M

$ 637.47K
$ 637.47K

$ 125.39M
$ 125.39M

221.25M
221.25M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

22.12%

SUI

Haedal Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 637.47K. HAEDAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 221.25M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 125.39M.

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Haedal Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0005617+0.45%
30 päivää$ -0.0395-23.96%
60 päivää$ +0.01869+17.51%
90 päivää$ -0.03978-24.09%
Haedal Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HAEDAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0005617 (+0.45%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Haedal Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0395 (-23.96%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Haedal Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HAEDAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01869 (+17.51%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Haedal Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03978 (-24.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Haedal Protocol (HAEDAL)?

Tarkista Haedal Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Haedal Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Haedal Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HAEDAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Haedal Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Haedal Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Haedal Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Haedal Protocol (HAEDAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Haedal Protocol (HAEDAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Haedal Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Haedal Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen tokenomiikka

Haedal Protocol (HAEDAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAEDAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Haedal Protocol (HAEDAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Haedal Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Haedal Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HAEDAL paikallisiin valuuttoihin

1 Haedal Protocol(HAEDAL) - VND
3,299.63785
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - AUD
A$0.1943545
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - GBP
0.0927886
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - EUR
0.1078354
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - USD
$0.12539
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - MYR
RM0.5291458
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - TRY
5.1322127
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - JPY
¥18.55772
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - ARS
ARS$164.7699834
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - RUB
10.1026723
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - INR
10.9415314
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - IDR
Rp2,055.5734416
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - KRW
175.6162184
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - PHP
7.1685463
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - EGP
￡E.6.0801611
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - BRL
R$0.6858833
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - CAD
C$0.1730382
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - BDT
15.2499318
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - NGN
192.6103251
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - COP
$505.6038275
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - ZAR
R.2.2231647
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - UAH
5.1635602
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - VES
Bs17.17843
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - CLP
$121.6283
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - PKR
Rs35.3499488
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - KZT
67.3770626
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - THB
฿4.0952374
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - TWD
NT$3.8256489
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - AED
د.إ0.4601813
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - CHF
Fr0.100312
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - HKD
HK$0.9792959
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - AMD
֏47.986753
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - MAD
.د.م1.1297639
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - MXN
$2.3510625
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - SAR
ريال0.4702125
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - PLN
0.4589274
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - RON
лв0.5454465
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - SEK
kr1.2049979
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - BGN
лв0.2106552
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - HUF
Ft42.8093999
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - CZK
2.6532524
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - KWD
د.ك0.03824395
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - ILS
0.4275799
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - AOA
Kz114.9312201
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - BHD
.د.ب0.04727203
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - BMD
$0.12539
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - DKK
kr0.8050038
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - HNL
L3.2965031
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - MUR
5.7340847
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - NAD
$2.2156413
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - NOK
kr1.2752163
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - NZD
$0.2144169
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - PAB
B/.0.12539
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - PGK
K0.5191146
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - QAR
ر.ق0.4564196
1 Haedal Protocol(HAEDAL) - RSD
дин.12.6480893

Haedal Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Haedal Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Haedal Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Haedal Protocol”

Paljonko Haedal Protocol (HAEDAL) on arvoltaan tänään?
HAEDAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.12539 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAEDAL-USD-parin nykyinen hinta?
HAEDAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.12539. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Haedal Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAEDAL markkina-arvo on $ 27.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAEDAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAEDAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 221.25M USD.
Mikä oli HAEDAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAEDAL saavutti ATH-hinnaksi 0.3030852003927108 USD.
Mikä oli HAEDAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAEDAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.08154305381497716 USD.
Mikä on HAEDAL-rahakkeen treidausvolyymi?
HAEDAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 637.47K USD.
Nouseeko HAEDAL tänä vuonna korkeammalle?
HAEDAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAEDAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:56:33 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 HAEDAL = 0.12539 USD

$0.12539
