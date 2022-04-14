SwissCheese (SWCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu SwissCheese (SWCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

SwissCheese (SWCH) -rahakkeen tiedot Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://swisscheese.finance Valkoinen paperi: https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1 Osta SWCH-rahaketta nyt!

SwissCheese (SWCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu SwissCheese (SWCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.06M $ 9.06M $ 9.06M Kokonaistarjonta: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 43.75M $ 43.75M $ 43.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.84M $ 24.84M $ 24.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0301 $ 1.0301 $ 1.0301 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 $ 0.12011462546246503 Nykyinen hinta: $ 0.207 $ 0.207 $ 0.207 Lue lisää SwissCheese (SWCH) -rahakkeen hinnasta

SwissCheese (SWCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset SwissCheese (SWCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SWCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SWCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SWCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SWCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SwissCheese (SWCH) -rahakkeen hintahistoria SWCH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SWCH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SWCH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SWCH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SWCH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SWCH-rahakkeen hintaennuste nyt!

