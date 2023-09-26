SWCH

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

NimiSWCH

SijoitusNo.1209

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)7.40%

Kierrossa oleva tarjonta43,748,797.73852797

Enimmäistarjonta120,000,000

Kokonaistarjonta120,000,000

Kierrossa oleva määrä0.3645%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta1.0242286733458037,2023-12-08

Alin hinta0.12011462546246503,2023-09-26

Julkinen lohkoketjuMATIC

JohdantoSwisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

SWCH/USDT
SwissCheese
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (SWCH)
--
24 h:n summa (USDT)
--
Loading...