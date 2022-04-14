Superp (SUP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Superp (SUP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Superp (SUP) -rahakkeen tiedot Perp DEX for Any Meme, Up to 10,000x Leverage. The only decentralized trading platform that lets you own 1 Bitcoin for $10. Virallinen verkkosivusto: https://www.superp.xyz/ Valkoinen paperi: https://superp.gitbook.io/superp Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x19ed254efa5e061d28d84650891a3db2a9940c16 Osta SUP-rahaketta nyt!

Superp (SUP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Superp (SUP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50.64M $ 50.64M $ 50.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0924 $ 0.0924 $ 0.0924 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.05064 $ 0.05064 $ 0.05064 Lue lisää Superp (SUP) -rahakkeen hinnasta

Superp (SUP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Superp (SUP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SUP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SUP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Superp (SUP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan SUP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Superp (SUP) -rahakkeen hintahistoria SUP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu SUP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

SUP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne SUP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso SUP-rahakkeen hintaennuste nyt!

