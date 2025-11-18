SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen tokenomiikka

SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SUMMIT (SUMMIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:14:27 (UTC+8)
USD

SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 2.03T
$ 2.03T$ 2.03T
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.64M
$ 17.64M$ 17.64M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0004
$ 0.0004$ 0.0004
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000010580377364973
$ 0.000010580377364973$ 0.000010580377364973
Nykyinen hinta:
$ 0.0000084
$ 0.0000084$ 0.0000084

SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen tiedot

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

Virallinen verkkosivusto:
https://msummit.io/
Valkoinen paperi:
https://msummit.io/Summit_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/A3vBwL3Pd6nkBqVo87D6TLWYG4ekWuDeqCoLFeyvRMcb

SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SUMMIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUMMIT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SUMMIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUMMIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SUMMIT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SUMMIT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

SUMMIT (SUMMIT) -rahakkeen hintahistoria

SUMMIT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SUMMIT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SUMMIT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUMMIT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö