Storm Trade (STORM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Storm Trade (STORM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Storm Trade (STORM) -rahakkeen tiedot Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Virallinen verkkosivusto: https://storm.tg/ Valkoinen paperi: https://docs.storm.tg/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Osta STORM-rahaketta nyt!

Storm Trade (STORM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Storm Trade (STORM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.12M $ 13.12M $ 13.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 Nykyinen hinta: $ 0.01312 $ 0.01312 $ 0.01312 Lue lisää Storm Trade (STORM) -rahakkeen hinnasta

Storm Trade (STORM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Storm Trade (STORM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STORM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STORM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STORM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STORM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STORM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Storm Trade (STORM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STORM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STORM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Storm Trade (STORM) -rahakkeen hintahistoria STORM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STORM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STORM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STORM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STORM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STORM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!