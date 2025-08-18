Lisätietoja STORM-rahakkeesta

Storm Trade-logo

Storm Trade – hinta (STORM)

1STORM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.15%1D
USD
Reaaliaikainen Storm Trade (STORM) -hintakaavio
2025-08-22 03:28:23 (UTC+8)

Storm Trade (STORM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.15%

-0.15%

-9.13%

-9.13%

Storm Trade (STORM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01274. Viimeisen 24 tunnin aikana STORM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01263 ja korkeimmillaan $ 0.01302 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STORM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04709112881488389, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.012536254962051229.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STORM on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.15% 24 tunnin aikana ja -9.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Storm Trade (STORM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1617

25.82%

TONCOIN

Storm Trade-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.03K. STORM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.23M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.74M.

Storm Trade (STORM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Storm Trade-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000191-0.15%
30 päivää$ -0.00174-12.02%
60 päivää$ -0.0039-23.44%
90 päivää$ -0.0055-30.16%
Storm Trade-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STORM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000191 (-0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Storm Trade 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00174 (-12.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Storm Trade-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STORM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0039 (-23.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Storm Trade-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0055 (-30.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Storm Trade (STORM)?

Tarkista Storm Trade-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Storm Trade (STORM)

Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities.

Storm Trade on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Storm Trade-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STORM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Storm Trade-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Storm Trade-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Storm Trade-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Storm Trade (STORM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Storm Trade (STORM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Storm Trade-rahakkeelle.

Tarkista Storm Trade-rahakkeen hintaennuste nyt!

Storm Trade (STORM) -rahakkeen tokenomiikka

Storm Trade (STORM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STORM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Storm Trade (STORM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Storm Trade:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Storm Trade MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STORM paikallisiin valuuttoihin

Storm Trade-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Storm Trade toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Storm Trade-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Storm Trade”

Paljonko Storm Trade (STORM) on arvoltaan tänään?
STORM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01274 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STORM-USD-parin nykyinen hinta?
STORM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01274. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Storm Trade-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STORM markkina-arvo on $ 3.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STORM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STORM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.23M USD.
Mikä oli STORM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STORM saavutti ATH-hinnaksi 0.04709112881488389 USD.
Mikä oli STORM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STORM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.012536254962051229 USD.
Mikä on STORM-rahakkeen treidausvolyymi?
STORM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 65.03K USD.
Nouseeko STORM tänä vuonna korkeammalle?
STORM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STORM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:28:23 (UTC+8)

