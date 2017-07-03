STORJ (STORJ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu STORJ (STORJ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

STORJ (STORJ) -rahakkeen tiedot Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Virallinen verkkosivusto: https://storj.io/ Valkoinen paperi: https://storj.io/storj.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/Storj Osta STORJ-rahaketta nyt!

STORJ (STORJ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu STORJ (STORJ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 111.03M $ 111.03M $ 111.03M Kokonaistarjonta: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 418.97M $ 418.97M $ 418.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 112.62M $ 112.62M $ 112.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 Nykyinen hinta: $ 0.265 $ 0.265 $ 0.265 Lue lisää STORJ (STORJ) -rahakkeen hinnasta

STORJ (STORJ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset STORJ (STORJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STORJ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STORJ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STORJ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STORJ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STORJ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään STORJ (STORJ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STORJ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STORJ-rahakkeita MEXCistä nyt!

STORJ (STORJ) -rahakkeen hintahistoria STORJ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STORJ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STORJ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STORJ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STORJ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STORJ-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!