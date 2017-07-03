Lisätietoja STORJ-rahakkeesta

STORJ – hinta (STORJ)

1STORJ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2545
$0.2545$0.2545
-0.43%1D
USD
Reaaliaikainen STORJ (STORJ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:39:03 (UTC+8)

STORJ (STORJ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2541
$ 0.2541$ 0.2541
24 h:n matalin
$ 0.2654
$ 0.2654$ 0.2654
24 h:n korkein

$ 0.2541
$ 0.2541$ 0.2541

$ 0.2654
$ 0.2654$ 0.2654

$ 3.90788278
$ 3.90788278$ 3.90788278

$ 0.0483529328365
$ 0.0483529328365$ 0.0483529328365

-0.44%

-0.43%

-2.57%

-2.57%

STORJ (STORJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2545. Viimeisen 24 tunnin aikana STORJ on vaihdellut alimmillaan $ 0.2541 ja korkeimmillaan $ 0.2654 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STORJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.90788278, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0483529328365.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STORJ on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, -0.43% 24 tunnin aikana ja -2.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

STORJ (STORJ) -rahakkeen markkinatiedot

No.353

$ 106.63M
$ 106.63M$ 106.63M

$ 153.47K
$ 153.47K$ 153.47K

$ 108.16M
$ 108.16M$ 108.16M

418.97M
418.97M 418.97M

424,999,998.00000113
424,999,998.00000113 424,999,998.00000113

2017-07-03 00:00:00

$ 0.4097
$ 0.4097$ 0.4097

ETH

STORJ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 106.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 153.47K. STORJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 418.97M ja sen kokonaistarjonta on 424999998.00000113. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 108.16M.

STORJ (STORJ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän STORJ-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001099-0.43%
30 päivää$ -0.065-20.35%
60 päivää$ +0.0326+14.69%
90 päivää$ -0.0407-13.79%
STORJ-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STORJ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001099 (-0.43%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

STORJ 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.065 (-20.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

STORJ-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STORJ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0326 (+14.69%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

STORJ-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0407 (-13.79%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle STORJ (STORJ)?

Tarkista STORJ-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on STORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja STORJ-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STORJ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue STORJ-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään STORJ-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

STORJ-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon STORJ (STORJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STORJ (STORJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita STORJ-rahakkeelle.

Tarkista STORJ-rahakkeen hintaennuste nyt!

STORJ (STORJ) -rahakkeen tokenomiikka

STORJ (STORJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STORJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

STORJ (STORJ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa STORJ:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa STORJ MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STORJ paikallisiin valuuttoihin

1 STORJ(STORJ) - VND
6,697.1675
1 STORJ(STORJ) - AUD
A$0.394475
1 STORJ(STORJ) - GBP
0.18833
1 STORJ(STORJ) - EUR
0.21887
1 STORJ(STORJ) - USD
$0.2545
1 STORJ(STORJ) - MYR
RM1.07399
1 STORJ(STORJ) - TRY
10.416685
1 STORJ(STORJ) - JPY
¥37.666
1 STORJ(STORJ) - ARS
ARS$334.42827
1 STORJ(STORJ) - RUB
20.505065
1 STORJ(STORJ) - INR
22.215305
1 STORJ(STORJ) - IDR
Rp4,172.13048
1 STORJ(STORJ) - KRW
356.44252
1 STORJ(STORJ) - PHP
14.55231
1 STORJ(STORJ) - EGP
￡E.12.33816
1 STORJ(STORJ) - BRL
R$1.392115
1 STORJ(STORJ) - CAD
C$0.353755
1 STORJ(STORJ) - BDT
30.95229
1 STORJ(STORJ) - NGN
391.53807
1 STORJ(STORJ) - COP
$1,026.207625
1 STORJ(STORJ) - ZAR
R.4.50974
1 STORJ(STORJ) - UAH
10.48031
1 STORJ(STORJ) - VES
Bs34.8665
1 STORJ(STORJ) - CLP
$246.865
1 STORJ(STORJ) - PKR
Rs71.74864
1 STORJ(STORJ) - KZT
136.75303
1 STORJ(STORJ) - THB
฿8.314515
1 STORJ(STORJ) - TWD
NT$7.76734
1 STORJ(STORJ) - AED
د.إ0.934015
1 STORJ(STORJ) - CHF
Fr0.2036
1 STORJ(STORJ) - HKD
HK$1.987645
1 STORJ(STORJ) - AMD
֏97.39715
1 STORJ(STORJ) - MAD
.د.م2.293045
1 STORJ(STORJ) - MXN
$4.77442
1 STORJ(STORJ) - SAR
ريال0.954375
1 STORJ(STORJ) - PLN
0.93147
1 STORJ(STORJ) - RON
лв1.107075
1 STORJ(STORJ) - SEK
kr2.44829
1 STORJ(STORJ) - BGN
лв0.42756
1 STORJ(STORJ) - HUF
Ft86.919385
1 STORJ(STORJ) - CZK
5.387765
1 STORJ(STORJ) - KWD
د.ك0.0776225
1 STORJ(STORJ) - ILS
0.867845
1 STORJ(STORJ) - AOA
Kz233.272155
1 STORJ(STORJ) - BHD
.د.ب0.095692
1 STORJ(STORJ) - BMD
$0.2545
1 STORJ(STORJ) - DKK
kr1.636435
1 STORJ(STORJ) - HNL
L6.690805
1 STORJ(STORJ) - MUR
11.638285
1 STORJ(STORJ) - NAD
$4.50974
1 STORJ(STORJ) - NOK
kr2.59081
1 STORJ(STORJ) - NZD
$0.435195
1 STORJ(STORJ) - PAB
B/.0.2545
1 STORJ(STORJ) - PGK
K1.05363
1 STORJ(STORJ) - QAR
ر.ق0.92638
1 STORJ(STORJ) - RSD
дин.25.696865

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”STORJ”

Paljonko STORJ (STORJ) on arvoltaan tänään?
STORJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.2545 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STORJ-USD-parin nykyinen hinta?
STORJ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.2545. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on STORJ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STORJ markkina-arvo on $ 106.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STORJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STORJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 418.97M USD.
Mikä oli STORJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STORJ saavutti ATH-hinnaksi 3.90788278 USD.
Mikä oli STORJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STORJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0483529328365 USD.
Mikä on STORJ-rahakkeen treidausvolyymi?
STORJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 153.47K USD.
Nouseeko STORJ tänä vuonna korkeammalle?
STORJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STORJ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:39:03 (UTC+8)

