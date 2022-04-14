Stargate Finance (STG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Stargate Finance (STG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Stargate Finance (STG) -rahakkeen tiedot Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Virallinen verkkosivusto: https://stargate.finance/ Valkoinen paperi: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 Osta STG-rahaketta nyt!

Stargate Finance (STG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Stargate Finance (STG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 116.99M $ 116.99M $ 116.99M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 660.95M $ 660.95M $ 660.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 Nykyinen hinta: $ 0.177 $ 0.177 $ 0.177 Lue lisää Stargate Finance (STG) -rahakkeen hinnasta

Stargate Finance (STG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Stargate Finance (STG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Stargate Finance (STG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Stargate Finance (STG) -rahakkeen hintahistoria STG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STG-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!