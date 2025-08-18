Lisätietoja STG-rahakkeesta

STG-rahakkeen hintatiedot

STG-rahakkeen valkoinen paperi

STG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STG-rahakkeen tokenomiikka

STG-rahakkeen hintaennuste

STG-rahakkeen historia

STG-osto-opas

STG/fiat-valuuttamuunnin

STG-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Stargate Finance-logo

Stargate Finance – hinta (STG)

1STG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1706
$0.1706$0.1706
+0.58%1D
USD
Reaaliaikainen Stargate Finance (STG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:50:45 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685
24 h:n matalin
$ 0.1784
$ 0.1784$ 0.1784
24 h:n korkein

$ 0.1685
$ 0.1685$ 0.1685

$ 0.1784
$ 0.1784$ 0.1784

$ 4.283844483496619
$ 4.283844483496619$ 4.283844483496619

$ 0.10162599944782422
$ 0.10162599944782422$ 0.10162599944782422

+0.23%

+0.58%

-1.28%

-1.28%

Stargate Finance (STG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1706. Viimeisen 24 tunnin aikana STG on vaihdellut alimmillaan $ 0.1685 ja korkeimmillaan $ 0.1784 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.283844483496619, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10162599944782422.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STG on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.58% 24 tunnin aikana ja -1.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stargate Finance (STG) -rahakkeen markkinatiedot

No.343

$ 112.76M
$ 112.76M$ 112.76M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 170.60M
$ 170.60M$ 170.60M

660.95M
660.95M 660.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

66.09%

BSC

Stargate Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 112.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.04M. STG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 660.95M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 170.60M.

Stargate Finance (STG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Stargate Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000984+0.58%
30 päivää$ -0.0132-7.19%
60 päivää$ +0.0243+16.60%
90 päivää$ -0.0226-11.70%
Stargate Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000984 (+0.58%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Stargate Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0132 (-7.19%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Stargate Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0243 (+16.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Stargate Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0226 (-11.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Stargate Finance (STG)?

Tarkista Stargate Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Stargate Finance (STG)

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi.

Stargate Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Stargate Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Stargate Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Stargate Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Stargate Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stargate Finance (STG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stargate Finance (STG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stargate Finance-rahakkeelle.

Tarkista Stargate Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stargate Finance (STG) -rahakkeen tokenomiikka

Stargate Finance (STG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Stargate Finance (STG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Stargate Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Stargate Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STG paikallisiin valuuttoihin

1 Stargate Finance(STG) - VND
4,489.339
1 Stargate Finance(STG) - AUD
A$0.26443
1 Stargate Finance(STG) - GBP
0.126244
1 Stargate Finance(STG) - EUR
0.146716
1 Stargate Finance(STG) - USD
$0.1706
1 Stargate Finance(STG) - MYR
RM0.719932
1 Stargate Finance(STG) - TRY
6.996306
1 Stargate Finance(STG) - JPY
¥25.2488
1 Stargate Finance(STG) - ARS
ARS$224.178636
1 Stargate Finance(STG) - RUB
13.746948
1 Stargate Finance(STG) - INR
14.891674
1 Stargate Finance(STG) - IDR
Rp2,796.720864
1 Stargate Finance(STG) - KRW
238.60116
1 Stargate Finance(STG) - PHP
9.756614
1 Stargate Finance(STG) - EGP
￡E.8.272394
1 Stargate Finance(STG) - BRL
R$0.931476
1 Stargate Finance(STG) - CAD
C$0.237134
1 Stargate Finance(STG) - BDT
20.748372
1 Stargate Finance(STG) - NGN
262.461276
1 Stargate Finance(STG) - COP
$687.90185
1 Stargate Finance(STG) - ZAR
R.3.021326
1 Stargate Finance(STG) - UAH
7.025308
1 Stargate Finance(STG) - VES
Bs23.3722
1 Stargate Finance(STG) - CLP
$165.482
1 Stargate Finance(STG) - PKR
Rs48.272976
1 Stargate Finance(STG) - KZT
91.670204
1 Stargate Finance(STG) - THB
฿5.57009
1 Stargate Finance(STG) - TWD
NT$5.208418
1 Stargate Finance(STG) - AED
د.إ0.626102
1 Stargate Finance(STG) - CHF
Fr0.13648
1 Stargate Finance(STG) - HKD
HK$1.332386
1 Stargate Finance(STG) - AMD
֏65.413158
1 Stargate Finance(STG) - MAD
.د.م1.538812
1 Stargate Finance(STG) - MXN
$3.19875
1 Stargate Finance(STG) - SAR
ريال0.63975
1 Stargate Finance(STG) - PLN
0.624396
1 Stargate Finance(STG) - RON
лв0.74211
1 Stargate Finance(STG) - SEK
kr1.639466
1 Stargate Finance(STG) - BGN
лв0.286608
1 Stargate Finance(STG) - HUF
Ft58.244546
1 Stargate Finance(STG) - CZK
3.609896
1 Stargate Finance(STG) - KWD
د.ك0.052033
1 Stargate Finance(STG) - ILS
0.58004
1 Stargate Finance(STG) - AOA
Kz156.083646
1 Stargate Finance(STG) - BHD
.د.ب0.0643162
1 Stargate Finance(STG) - BMD
$0.1706
1 Stargate Finance(STG) - DKK
kr1.095252
1 Stargate Finance(STG) - HNL
L4.479956
1 Stargate Finance(STG) - MUR
7.801538
1 Stargate Finance(STG) - NAD
$3.01962
1 Stargate Finance(STG) - NOK
kr1.736708
1 Stargate Finance(STG) - NZD
$0.291726
1 Stargate Finance(STG) - PAB
B/.0.1706
1 Stargate Finance(STG) - PGK
K0.714814
1 Stargate Finance(STG) - QAR
ر.ق0.620984
1 Stargate Finance(STG) - RSD
дин.17.208422

Stargate Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Stargate Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Stargate Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stargate Finance”

Paljonko Stargate Finance (STG) on arvoltaan tänään?
STG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1706 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STG-USD-parin nykyinen hinta?
STG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1706. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stargate Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STG markkina-arvo on $ 112.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 660.95M USD.
Mikä oli STG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STG saavutti ATH-hinnaksi 4.283844483496619 USD.
Mikä oli STG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.10162599944782422 USD.
Mikä on STG-rahakkeen treidausvolyymi?
STG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.04M USD.
Nouseeko STG tänä vuonna korkeammalle?
STG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:50:45 (UTC+8)

Stargate Finance (STG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

STG-USD-laskin

Summa

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1706 USD

Treidaa STG-rahaketta

STGUSDT
$0.1706
$0.1706$0.1706
+0.53%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu