Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lido Staked ETH (STETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tiedot Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Virallinen verkkosivusto: https://lido.fi/ Valkoinen paperi: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Osta STETH-rahaketta nyt!

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.14B $ 41.14B $ 41.14B Kokonaistarjonta: $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 41.14B $ 41.14B $ 41.14B Kaikkien aikojen korkein: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Kaikkien aikojen alin: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Nykyinen hinta: $ 4,693.63 $ 4,693.63 $ 4,693.63 Lue lisää Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen hinnasta

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä STETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät STETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka STETH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita STETH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan STETH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen hintahistoria STETH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu STETH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

STETH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne STETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso STETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

