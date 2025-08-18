Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,174.82
24 h:n matalin
$ 4,408.66
24 h:n korkein
$ 4,174.82
$ 4,408.66
$ 4,982.427225819274
$ 551.78459296
+2.59%
+1.40%
-4.41%
-4.41%
Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4,283.24. Viimeisen 24 tunnin aikana STETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,174.82 ja korkeimmillaan $ 4,408.66 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,982.427225819274, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 551.78459296.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STETH on muuttunut +2.59% viimeisen tunnin aikana, +1.40% 24 tunnin aikana ja -4.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen markkinatiedot
No.9322
$ 37.82B
$ 9.98K
$ 37.82B
8.83M
8,829,457.90565344
ETH
Lido Staked ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.82B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.98K. STETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.83M ja sen kokonaistarjonta on 8829457.90565344. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.82B.
Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lido Staked ETH-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +59.1374
+1.40%
30 päivää
$ +610.53
+16.62%
60 päivää
$ +2,063.12
+92.92%
90 päivää
$ +1,718.65
+67.01%
Lido Staked ETH-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään STETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +59.1374 (+1.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Lido Staked ETH 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +610.53 (+16.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Lido Staked ETH-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +2,063.12 (+92.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Lido Staked ETH-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1,718.65 (+67.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lido Staked ETH (STETH)?
Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.
Lido Staked ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Lido Staked ETH (STETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lido Staked ETH (STETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lido Staked ETH-rahakkeelle.
Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Lido Staked ETH (STETH) -ostamisen perusteet
