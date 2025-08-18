Lisätietoja STETH-rahakkeesta

Lido Staked ETH-logo

Lido Staked ETH – hinta (STETH)

1STETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,283.24
+1.40%1D
USD
Reaaliaikainen Lido Staked ETH (STETH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:38:34 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,174.82
24 h:n matalin
$ 4,408.66
24 h:n korkein

$ 4,174.82
$ 4,408.66
$ 4,982.427225819274
$ 551.78459296
+2.59%

+1.40%

-4.41%

-4.41%

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4,283.24. Viimeisen 24 tunnin aikana STETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,174.82 ja korkeimmillaan $ 4,408.66 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,982.427225819274, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 551.78459296.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STETH on muuttunut +2.59% viimeisen tunnin aikana, +1.40% 24 tunnin aikana ja -4.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen markkinatiedot

No.9322

$ 37.82B
$ 9.98K
$ 37.82B
8.83M
8,829,457.90565344
ETH

Lido Staked ETH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.82B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.98K. STETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.83M ja sen kokonaistarjonta on 8829457.90565344. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.82B.

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lido Staked ETH-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +59.1374+1.40%
30 päivää$ +610.53+16.62%
60 päivää$ +2,063.12+92.92%
90 päivää$ +1,718.65+67.01%
Lido Staked ETH-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään STETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +59.1374 (+1.40%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lido Staked ETH 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +610.53 (+16.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lido Staked ETH-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, STETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +2,063.12 (+92.92%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lido Staked ETH-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1,718.65 (+67.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lido Staked ETH (STETH)?

Tarkista Lido Staked ETH-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lido Staked ETH-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista STETH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lido Staked ETH-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lido Staked ETH-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lido Staked ETH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lido Staked ETH (STETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lido Staked ETH (STETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lido Staked ETH-rahakkeelle.

Tarkista Lido Staked ETH-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tokenomiikka

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lido Staked ETH (STETH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lido Staked ETH:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lido Staked ETH MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

STETH paikallisiin valuuttoihin

1 Lido Staked ETH(STETH) - VND
112,713,460.6
1 Lido Staked ETH(STETH) - AUD
A$6,639.022
1 Lido Staked ETH(STETH) - GBP
3,169.5976
1 Lido Staked ETH(STETH) - EUR
3,683.5864
1 Lido Staked ETH(STETH) - USD
$4,283.24
1 Lido Staked ETH(STETH) - MYR
RM18,075.2728
1 Lido Staked ETH(STETH) - TRY
175,313.0132
1 Lido Staked ETH(STETH) - JPY
¥633,919.52
1 Lido Staked ETH(STETH) - ARS
ARS$5,628,434.3544
1 Lido Staked ETH(STETH) - RUB
345,100.6468
1 Lido Staked ETH(STETH) - INR
373,884.0196
1 Lido Staked ETH(STETH) - IDR
Rp70,217,037.9456
1 Lido Staked ETH(STETH) - KRW
5,998,934.6144
1 Lido Staked ETH(STETH) - PHP
244,915.6632
1 Lido Staked ETH(STETH) - EGP
￡E.207,651.4752
1 Lido Staked ETH(STETH) - BRL
R$23,429.3228
1 Lido Staked ETH(STETH) - CAD
C$5,953.7036
1 Lido Staked ETH(STETH) - BDT
520,927.6488
1 Lido Staked ETH(STETH) - NGN
6,589,593.4104
1 Lido Staked ETH(STETH) - COP
$17,271,094.49
1 Lido Staked ETH(STETH) - ZAR
R.75,899.0128
1 Lido Staked ETH(STETH) - UAH
176,383.8232
1 Lido Staked ETH(STETH) - VES
Bs586,803.88
1 Lido Staked ETH(STETH) - CLP
$4,154,742.8
1 Lido Staked ETH(STETH) - PKR
Rs1,207,531.0208
1 Lido Staked ETH(STETH) - KZT
2,301,556.1816
1 Lido Staked ETH(STETH) - THB
฿139,890.6184
1 Lido Staked ETH(STETH) - TWD
NT$130,681.6524
1 Lido Staked ETH(STETH) - AED
د.إ15,719.4908
1 Lido Staked ETH(STETH) - CHF
Fr3,426.592
1 Lido Staked ETH(STETH) - HKD
HK$33,452.1044
1 Lido Staked ETH(STETH) - AMD
֏1,639,195.948
1 Lido Staked ETH(STETH) - MAD
.د.م38,591.9924
1 Lido Staked ETH(STETH) - MXN
$80,353.5824
1 Lido Staked ETH(STETH) - SAR
ريال16,062.15
1 Lido Staked ETH(STETH) - PLN
15,676.6584
1 Lido Staked ETH(STETH) - RON
лв18,632.094
1 Lido Staked ETH(STETH) - SEK
kr41,204.7688
1 Lido Staked ETH(STETH) - BGN
лв7,195.8432
1 Lido Staked ETH(STETH) - HUF
Ft1,462,854.9572
1 Lido Staked ETH(STETH) - CZK
90,676.1908
1 Lido Staked ETH(STETH) - KWD
د.ك1,306.3882
1 Lido Staked ETH(STETH) - ILS
14,605.8484
1 Lido Staked ETH(STETH) - AOA
Kz3,925,974.9516
1 Lido Staked ETH(STETH) - BHD
.د.ب1,610.49824
1 Lido Staked ETH(STETH) - BMD
$4,283.24
1 Lido Staked ETH(STETH) - DKK
kr27,541.2332
1 Lido Staked ETH(STETH) - HNL
L112,606.3796
1 Lido Staked ETH(STETH) - MUR
195,872.5652
1 Lido Staked ETH(STETH) - NAD
$75,899.0128
1 Lido Staked ETH(STETH) - NOK
kr43,603.3832
1 Lido Staked ETH(STETH) - NZD
$7,324.3404
1 Lido Staked ETH(STETH) - PAB
B/.4,283.24
1 Lido Staked ETH(STETH) - PGK
K17,732.6136
1 Lido Staked ETH(STETH) - QAR
ر.ق15,590.9936
1 Lido Staked ETH(STETH) - RSD
дин.432,478.7428

Lido Staked ETH-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lido Staked ETH toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Lido Staked ETH-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lido Staked ETH”

Paljonko Lido Staked ETH (STETH) on arvoltaan tänään?
STETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,283.24 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STETH-USD-parin nykyinen hinta?
STETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,283.24. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lido Staked ETH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STETH markkina-arvo on $ 37.82B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.83M USD.
Mikä oli STETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STETH saavutti ATH-hinnaksi 4,982.427225819274 USD.
Mikä oli STETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STETH-rahakkeen ATL-hinta oli 551.78459296 USD.
Mikä on STETH-rahakkeen treidausvolyymi?
STETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.98K USD.
Nouseeko STETH tänä vuonna korkeammalle?
STETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:38:34 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

