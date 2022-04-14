Renzo (REZ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Renzo (REZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Renzo (REZ) -rahakkeen tiedot Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking. Virallinen verkkosivusto: https://www.renzoprotocol.com/ Valkoinen paperi: https://docs.renzoprotocol.com/docs Block Explorer: https://solscan.io/token/3DK98MXPz8TRuim7rfQnebSLpA7VSoc79Bgiee1m4Zw5 Osta REZ-rahaketta nyt!

Renzo (REZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Renzo (REZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 49.77M $ 49.77M $ 49.77M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.61B $ 3.61B $ 3.61B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 137.71M $ 137.71M $ 137.71M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 $ 0.007039903655216518 Nykyinen hinta: $ 0.013771 $ 0.013771 $ 0.013771 Lue lisää Renzo (REZ) -rahakkeen hinnasta

Renzo (REZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Renzo (REZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Renzo (REZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Renzo (REZ) -rahakkeen hintahistoria REZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

