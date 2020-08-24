Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Sperax (SPA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Sperax (SPA) -rahakkeen tiedot Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. Virallinen verkkosivusto: https://sperax.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 Osta SPA-rahaketta nyt!

Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Sperax (SPA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 22.84M $ 22.84M $ 22.84M Kokonaistarjonta: $ 4.62B $ 4.62B $ 4.62B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 55.75M $ 55.75M $ 55.75M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 Nykyinen hinta: $ 0.01115 $ 0.01115 $ 0.01115 Lue lisää Sperax (SPA) -rahakkeen hinnasta

Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä SPA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SPA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät SPA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SPA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

