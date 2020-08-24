Sperax (SPA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.010773. Viimeisen 24 tunnin aikana SPA on vaihdellut alimmillaan $ 0.010693 ja korkeimmillaan $ 0.011291 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.23986036772864047, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003287085606503908.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SPA on muuttunut -2.15% viimeisen tunnin aikana, -2.13% 24 tunnin aikana ja -7.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sperax (SPA) -rahakkeen markkinatiedot
Sperax-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.29K. SPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.05B ja sen kokonaistarjonta on 4615267291.67. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 53.87M.
Sperax (SPA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sperax-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00023565
-2.13%
30 päivää
$ -0.003406
-24.03%
60 päivää
$ -0.000361
-3.25%
90 päivää
$ -0.007122
-39.80%
Sperax-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään SPA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00023565 (-2.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Sperax 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003406 (-24.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Sperax-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SPA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000361 (-3.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Sperax-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007122 (-39.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sperax (SPA)?
Sperax Makes DeFi Services Accessible to All
Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes.
SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.
Sperax-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Sperax (SPA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sperax (SPA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sperax-rahakkeelle.
Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
