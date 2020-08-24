Lisätietoja SPA-rahakkeesta

SPA-rahakkeen hintatiedot

SPA-rahakkeen valkoinen paperi

SPA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SPA-rahakkeen tokenomiikka

SPA-rahakkeen hintaennuste

SPA-rahakkeen historia

SPA-osto-opas

SPA/fiat-valuuttamuunnin

SPA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sperax-logo

Sperax – hinta (SPA)

1SPA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.010776
$0.010776$0.010776
-2.14%1D
USD
Reaaliaikainen Sperax (SPA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:59:19 (UTC+8)

Sperax (SPA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.010693
$ 0.010693$ 0.010693
24 h:n matalin
$ 0.011291
$ 0.011291$ 0.011291
24 h:n korkein

$ 0.010693
$ 0.010693$ 0.010693

$ 0.011291
$ 0.011291$ 0.011291

$ 0.23986036772864047
$ 0.23986036772864047$ 0.23986036772864047

$ 0.003287085606503908
$ 0.003287085606503908$ 0.003287085606503908

-2.15%

-2.13%

-7.77%

-7.77%

Sperax (SPA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.010773. Viimeisen 24 tunnin aikana SPA on vaihdellut alimmillaan $ 0.010693 ja korkeimmillaan $ 0.011291 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.23986036772864047, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003287085606503908.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPA on muuttunut -2.15% viimeisen tunnin aikana, -2.13% 24 tunnin aikana ja -7.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sperax (SPA) -rahakkeen markkinatiedot

No.845

$ 22.07M
$ 22.07M$ 22.07M

$ 59.29K
$ 59.29K$ 59.29K

$ 53.87M
$ 53.87M$ 53.87M

2.05B
2.05B 2.05B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,615,267,291.67
4,615,267,291.67 4,615,267,291.67

40.96%

2020-08-24 00:00:00

ETH

Sperax-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.29K. SPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.05B ja sen kokonaistarjonta on 4615267291.67. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 53.87M.

Sperax (SPA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Sperax-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00023565-2.13%
30 päivää$ -0.003406-24.03%
60 päivää$ -0.000361-3.25%
90 päivää$ -0.007122-39.80%
Sperax-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SPA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00023565 (-2.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Sperax 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003406 (-24.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Sperax-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SPA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000361 (-3.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Sperax-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007122 (-39.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Sperax (SPA)?

Tarkista Sperax-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Sperax (SPA)

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Sperax on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Sperax-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SPA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Sperax-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sperax-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Sperax-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sperax (SPA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sperax (SPA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sperax-rahakkeelle.

Tarkista Sperax-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikka

Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sperax (SPA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sperax:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Sperax MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SPA paikallisiin valuuttoihin

1 Sperax(SPA) - VND
283.491495
1 Sperax(SPA) - AUD
A$0.01669815
1 Sperax(SPA) - GBP
0.00797202
1 Sperax(SPA) - EUR
0.00926478
1 Sperax(SPA) - USD
$0.010773
1 Sperax(SPA) - MYR
RM0.04546206
1 Sperax(SPA) - TRY
0.44093889
1 Sperax(SPA) - JPY
¥1.594404
1 Sperax(SPA) - ARS
ARS$14.15636838
1 Sperax(SPA) - RUB
0.86808834
1 Sperax(SPA) - INR
0.94069836
1 Sperax(SPA) - IDR
Rp176.60652912
1 Sperax(SPA) - KRW
15.08823288
1 Sperax(SPA) - PHP
0.61589241
1 Sperax(SPA) - EGP
￡E.0.52238277
1 Sperax(SPA) - BRL
R$0.05892831
1 Sperax(SPA) - CAD
C$0.01486674
1 Sperax(SPA) - BDT
1.31021226
1 Sperax(SPA) - NGN
16.54829757
1 Sperax(SPA) - COP
$43.43942925
1 Sperax(SPA) - ZAR
R.0.19100529
1 Sperax(SPA) - UAH
0.44363214
1 Sperax(SPA) - VES
Bs1.475901
1 Sperax(SPA) - CLP
$10.44981
1 Sperax(SPA) - PKR
Rs3.03712416
1 Sperax(SPA) - KZT
5.78876382
1 Sperax(SPA) - THB
฿0.35195391
1 Sperax(SPA) - TWD
NT$0.32846877
1 Sperax(SPA) - AED
د.إ0.03953691
1 Sperax(SPA) - CHF
Fr0.0086184
1 Sperax(SPA) - HKD
HK$0.08413713
1 Sperax(SPA) - AMD
֏4.1228271
1 Sperax(SPA) - MAD
.د.م0.09706473
1 Sperax(SPA) - MXN
$0.20199375
1 Sperax(SPA) - SAR
ريال0.04039875
1 Sperax(SPA) - PLN
0.03942918
1 Sperax(SPA) - RON
лв0.04686255
1 Sperax(SPA) - SEK
kr0.10352853
1 Sperax(SPA) - BGN
лв0.01809864
1 Sperax(SPA) - HUF
Ft3.67553214
1 Sperax(SPA) - CZK
0.22784895
1 Sperax(SPA) - KWD
د.ك0.003285765
1 Sperax(SPA) - ILS
0.03673593
1 Sperax(SPA) - AOA
Kz9.87442407
1 Sperax(SPA) - BHD
.د.ب0.004061421
1 Sperax(SPA) - BMD
$0.010773
1 Sperax(SPA) - DKK
kr0.06916266
1 Sperax(SPA) - HNL
L0.28322217
1 Sperax(SPA) - MUR
0.49264929
1 Sperax(SPA) - NAD
$0.19035891
1 Sperax(SPA) - NOK
kr0.10966914
1 Sperax(SPA) - NZD
$0.01842183
1 Sperax(SPA) - PAB
B/.0.010773
1 Sperax(SPA) - PGK
K0.04460022
1 Sperax(SPA) - QAR
ر.ق0.03921372
1 Sperax(SPA) - RSD
дин.1.08667251

Sperax-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sperax toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Sperax-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sperax”

Paljonko Sperax (SPA) on arvoltaan tänään?
SPA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.010773 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPA-USD-parin nykyinen hinta?
SPA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.010773. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sperax-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPA markkina-arvo on $ 22.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.05B USD.
Mikä oli SPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPA saavutti ATH-hinnaksi 0.23986036772864047 USD.
Mikä oli SPA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003287085606503908 USD.
Mikä on SPA-rahakkeen treidausvolyymi?
SPA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.29K USD.
Nouseeko SPA tänä vuonna korkeammalle?
SPA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:59:19 (UTC+8)

Sperax (SPA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

SPA-USD-laskin

Summa

SPA
SPA
USD
USD

1 SPA = 0.010773 USD

Treidaa SPA-rahaketta

SPAUSDT
$0.010776
$0.010776$0.010776
-2.18%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu