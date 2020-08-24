Mikä on Sperax (SPA)

Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

Sperax on saatavilla MEXCissä



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista SPA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Sperax-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Sperax-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan

Sperax-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sperax (SPA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sperax (SPA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sperax-rahakkeelle.

Tarkista Sperax-rahakkeen hintaennuste nyt!

Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikka

Sperax (SPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Sperax (SPA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Sperax:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

SPA paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Sperax-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Sperax toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sperax” Paljonko Sperax (SPA) on arvoltaan tänään? SPA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.010773 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on SPA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.010773 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo SPA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Sperax-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen SPA markkina-arvo on $ 22.07M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on SPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? SPA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.05B USD . Mikä oli SPA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? SPA saavutti ATH-hinnaksi 0.23986036772864047 USD . Mikä oli SPA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? SPA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003287085606503908 USD . Mikä on SPA-rahakkeen treidausvolyymi? SPA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.29K USD . Nouseeko SPA tänä vuonna korkeammalle? SPA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Sperax (SPA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

