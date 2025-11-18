Smart Pocket (SP) -rahakkeen tokenomiikka

Smart Pocket (SP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Smart Pocket (SP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:50:09 (UTC+8)
USD

Smart Pocket (SP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Smart Pocket (SP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.90M
$ 4.90M$ 4.90M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 470.50M
$ 470.50M$ 470.50M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682
Nykyinen hinta:
$ 0.004705
$ 0.004705$ 0.004705

Smart Pocket (SP) -rahakkeen tiedot

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.smapocke.app/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6gdDALVM7FrTnXTXo17PpHnLtUdnaAtokCBzPUZKA2rx

Smart Pocket (SP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Smart Pocket (SP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka SP-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Smart Pocket (SP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita SP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Smart Pocket (SP) -rahakkeen hintahistoria

SP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

SP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö