Hanki Smart Pocket-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon SP kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Smart Pocket-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.004938 $0.004938 $0.004938 -0.88% USD Todellinen Ennuste Smart Pocket-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Smart Pocket saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.004938 vuonna 2025. Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Smart Pocket saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.005184 vuonna 2026. Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SP-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.005444 10.25% kasvuvauhdilla. Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan SP-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.005716 15.76% kasvuvauhdilla. Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SP-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.006002 ja kasvuvauhti 21.55%. Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti SP-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.006302 ja kasvuvauhti 27.63%. Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Smart Pocket-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.010265. Smart Pocket (SP) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Smart Pocket-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.016721. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.004938 0.00%

2026 $ 0.005184 5.00%

2027 $ 0.005444 10.25%

2028 $ 0.005716 15.76%

2029 $ 0.006002 21.55%

2030 $ 0.006302 27.63%

2031 $ 0.006617 34.01%

2032 $ 0.006948 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.007295 47.75%

2034 $ 0.007660 55.13%

2035 $ 0.008043 62.89%

2036 $ 0.008445 71.03%

2037 $ 0.008867 79.59%

2038 $ 0.009311 88.56%

2039 $ 0.009776 97.99%

2040 $ 0.010265 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin Smart Pocket-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.004938 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.004938 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.004942 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.004958 0.41% Smart Pocket (SP) -hintaennuste tänään SP-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.004938 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. Smart Pocket (SP) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) SP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004938 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. Smart Pocket (SP) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste SP-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.004942 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. Smart Pocket (SP) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin SP-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.004958 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

Smart Pocket-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.004938$ 0.004938 $ 0.004938 Hintamuutos (24 h) -0.88% Markkina-arvo $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Kierrossa oleva tarjonta 1.04B 1.04B 1.04B Volyymi (24 h) $ 184.31K$ 184.31K $ 184.31K Volyymi (24 h) -- SP-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.004938. Sen 24 tunnin muutos on -0.88%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 184.31K. Lisäksi SP-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 1.04B ja sen markkina-arvo on $ 5.13M. Näytä SP-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Smart Pocket-hinta Viimeisimpien Smart Pocket-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Smart Pocket-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.004933USD. Smart Pocket-rahakkeiden (SP) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 SP , jolloin sen markkina-arvo on $5.13M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.05% $ 0.000220 $ 0.005389 $ 0.004706

7 päivää -0.25% $ -0.001676 $ 0.009901 $ 0.004507

30 päivää -0.59% $ -0.007308 $ 0.01525 $ 0.004507 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Smart Pocket-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000220 , mikä kuvastaa 0.05% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Smart Pocket-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.009901 ja alimmillaan $0.004507 . Sen hinta on muuttunut -0.25% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee SP-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Smart Pocket-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.59% , joka heijastaa noin $-0.007308 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että SP-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Smart Pocket-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko SP-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Smart Pocket (SP) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Smart Pocket-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia SP-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Smart Pocket-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee SP-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Smart Pocket-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee SP-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi SP-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Smart Pocket-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi SP-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

SP-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako SP-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan SP saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on SP-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Smart Pocket (SP) -hintaennustetyökalun mukaan SP-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi SP maksaa vuonna 2026? 1 Smart Pocket (SP) -rahakkeen hinta tänään on $0.004938 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta SP-rahakkeille vuonna 2027? Smart Pocket (SP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SP-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on SP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Smart Pocket (SP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on SP-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Smart Pocket (SP) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi SP maksaa vuonna 2030? 1 Smart Pocket (SP) -rahakkeen hinta tänään on $0.004938 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan SP-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on SP-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Smart Pocket (SP) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 SP-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt