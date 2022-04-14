Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Huma Finance (HUMA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tiedot Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Virallinen verkkosivusto: https://huma.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.huma.finance Block Explorer: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Osta HUMA-rahaketta nyt!

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Huma Finance (HUMA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 47.51M $ 47.51M $ 47.51M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 274.10M $ 274.10M $ 274.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02723433212365785 $ 0.02723433212365785 $ 0.02723433212365785 Nykyinen hinta: $ 0.02741 $ 0.02741 $ 0.02741 Lue lisää Huma Finance (HUMA) -rahakkeen hinnasta

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Huma Finance (HUMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HUMA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HUMA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HUMA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HUMA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Huma Finance (HUMA) -rahakkeen hintahistoria HUMA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HUMA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HUMA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HUMA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HUMA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HUMA-rahakkeen hintaennuste nyt!

